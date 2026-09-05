Διόνυσος: Νεκρός ψάλτης μέσα σε κλειδωμένο κοντέινερ στην αυλή εκκλησίας

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Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής ένας ψάλτης μέσα σε κοντέινερ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, στον Διόνυσο.

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Το περιστατικό κινητοποίησε την Αστυνομία, μετά από ενημέρωση του ιερέα της εκκλησίας, ο οποίος εξέφρασε στις αρχές την ανησυχία ότι ο ψάλτης ενδεχομένως βρισκόταν μέσα στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι η πόρτα του κοντέινερ ήταν κλειδωμένη από την εσωτερική πλευρά. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για να μπορέσει να ανοίξει το κοντέινερ. 

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Όταν οι πυροσβέστες κατάφεραν να το ανοίξουν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό τον άνδρα νεκρό.

Διόνυσος: Το τραύμα στον λαιμό και το μαχαίρι

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ψάλτης έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ κοντά στη σορό βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Στο σημείο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείωμα που να μπορεί να ρίξει φως στις συνθήκες του θανάτου ή σε όσα είχαν προηγηθεί.

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Το γεγονός ότι το κοντέινερ ήταν κλειδωμένο από μέσα, σε συνδυασμό με την παρουσία του μαχαιριού, είναι μεταξύ των στοιχείων που εξετάζουν οι Αρχές. Ως επικρατέστερο ενδεχόμενο εξετάζεται αυτό της αυτοχειρίας, ωστόσο προς το παρόν η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του άνδρα.

Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα συμβάλει στον ακριβή προσδιορισμό της αιτίας και του χρόνου θανάτου.

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