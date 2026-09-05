Τραγωδία στην Κάσο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε με το ΙΧ της στη θάλασσα

Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Κάσο το βράδυ της Παρασκευής, με θύμα μια 65χρονη γυναίκα.
  • Η γυναίκα, Ελληνίδα επισκέπτρια, είχε μόλις φτάσει από την Κάρπαθο για διακοπές.
  • Ενοικίασε αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν έπεσε στη θάλασσα.
  • Λιμενικοί και πολίτες προσπάθησαν να τη σώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.
  • Ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός, οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.

Τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 20:00 στην Κάσο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 65χρονη έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. 

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Σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της.

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Όπως πρόσθεσε, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι ακριβείς συνθήκες, του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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