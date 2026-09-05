Τροχαίο δυστύχημα με τραγική κατάληξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής λίγο μετά τις 20:00 στην Κάσο, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 65χρονη έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της.

Όπως πρόσθεσε, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.

Οι ακριβείς συνθήκες, του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.