Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα Τρίτη 1/9 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών.

Το STAR εξασφάλισε συγκλονιστικό βίντεο, που καταγράφει καρέ-καρέ τα όσα προηγήθηκαν.

Φρικτό τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας, με τρεις ανθρώπους να χάνουν ακαριαία τη ζωή τους.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη φονική σύγκρουση των δύο μοτοσυκλετών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο Άρης Λάμπος, βλέπουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία σύγκρουση. Η μία μοτοσυκλέτα επιχειρεί να στρίψει στη Λ. Αλεξάνδρας. Η άλλη, διασχίζει τη λεωφόρο, με το φανάρι να είναι πράσινο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων αλλά και από τα βίντεο που δείχνουν την στιγμή του δυστυχήματος, η μία μοτοσυκλέτα κινείτο στην κάθοδο της Λ. Αλεξάνδρας. Η δεύτερη μοτοσυκλέτα φαίνεται πως επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο συγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα την μοιραία σύγκρουση.

Νεκροί είναι ένας ένας 51χρονος, επιβαίνων της μίας μηχανής, και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων, 27 ετών. Η δεύτερη γυναίκα, δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Κάμερα από το μπαλκόνι καταγράφει από ψηλά την εικόνα στο σημείο της τραγωδίας. Τρία ασθενοφόρα, διασώστες του ΕΚΑΒ, περαστικοί και γείτονες έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθώντας συγκλονισμένοι την επιχείρηση των διασωστών.

Αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση οι δύο μοτοσυκλέτες προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Η Τροχαία εξετάζει καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.