Γενέθλια για τον Ρίτσαρντ Γκιρ: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του

Ο ηθοποιός αγκαλιασμένος με τη σύζυγο και τον γιο τους

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιορτάζει τα γενέθλιά του σήμερα.
  • Η σύζυγός του, Αλεχάντρα Σίλβα, διοργάνωσε οικογενειακή γιορτή και μοιράστηκε φωτογραφίες στα social media.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε: 'Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου'.
  • Ο Γκιρ και η Σίλβα είναι μαζί 12 χρόνια και έχουν δύο παιδιά, τον 6χρονο Τζέιμς και τον 7χρονο Αλεξάντερ.
  • Ο Γκιρ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του με την απάντηση 'Σ’ αγαπώ'.

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η σύζυγός του Αλεχάντρα Σίλβα,  τού ετοίμασε μία υπέροχη οικογενειακή γιορτή. 

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Μάλιστα μοιράστηκε και στιγμιότυπα από το ευτυχές γεγονός δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media. 

Γενέθλια για τον Ρίτσαρντ Γκιρ: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του

Σε μία από αυτές το ζευγάρι και ο 6χρονος γιος τους Τζέιμς κάνουν μία τεράστια αγκαλιά ενώ σε άλλες το ζευγάρι φοράει τα εορταστικά καπέλα και χορεύει αγκαλιά.

 

 

«Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε» έγραψε ως λεζάντα στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η σύζυγος του ηθοποιού.

Γενέθλια για τον Ρίτσαρντ Γκιρ: Η συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του


Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε αυτή την ανάρτηση της συζύγου του γράφοντας: «Σ’ αγαπώ».Το ζευγάρι γνωρίστηκε μαζί στο Ποζιτάνο και είναι  μαζί 12 χρόνια. Έχουν δύο παιδιά, τον 6χρονο, Τζέιμς και τον 7χρονο Αλεξάντερ.


 

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