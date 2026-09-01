Ο πρωτότοκος γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, Χόμερ συμμετέχει στην τρίτη σεζόν «Euphoria»

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η σύζυγός του Αλεχάντρα Σίλβα, τού ετοίμασε μία υπέροχη οικογενειακή γιορτή.

Μάλιστα μοιράστηκε και στιγμιότυπα από το ευτυχές γεγονός δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Σε μία από αυτές το ζευγάρι και ο 6χρονος γιος τους Τζέιμς κάνουν μία τεράστια αγκαλιά ενώ σε άλλες το ζευγάρι φοράει τα εορταστικά καπέλα και χορεύει αγκαλιά.

«Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου, χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε» έγραψε ως λεζάντα στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε η σύζυγος του ηθοποιού.



Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε αυτή την ανάρτηση της συζύγου του γράφοντας: «Σ’ αγαπώ».Το ζευγάρι γνωρίστηκε μαζί στο Ποζιτάνο και είναι μαζί 12 χρόνια. Έχουν δύο παιδιά, τον 6χρονο, Τζέιμς και τον 7χρονο Αλεξάντερ.



