Κάηκες παρόλο που φοράς αντηλιακό; Δες τι λάθος έκανες

Ύστερα από ένα ηλιακό έγκαυμα, η επιδερμίδα γίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητη και ερεθίζεται εύκολα

Το καλοκαίρι, το αντηλιακό παραμένει ο πιο σημαντικός σύμμαχός μας απέναντι στη φωτογήρανση και τις βλαβερές επιδράσεις της UV ακτινοβολίας. Στις διακοπές, που οι ώρες δίπλα στη θάλασσα αυξάνονται, η αντηλιακή προστασία γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Όμως, ακόμα κι αν η εφαρμογή του αντηλιακού είναι μέρος της καθημερινής μας ρουτίνας, πολλές φορές παθαίνουμε έγκαυμα χωρίς να το καταλάβουμε.

Κι ενώ η ηλιοκαμένη επιδερμίδα μπορεί να μοιάζει με ένα μικρό «καλοκαιρινό ατύχημα», στην πραγματικότητα αποτελεί ένδειξη ότι το δέρμα έχει υποστεί βλάβη από την υπερβολική έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κοκκινίλα, τσούξιμο, ευαισθησία, ξεφλούδισμα και αφυδάτωση είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι η επιδερμίδα έχει ανάγκη από άμεση αποκατάσταση.

Αν, λοιπόν, δεν αποφύγουμε το έγκαυμα, οι δερματολόγοι προτείνουν πρώτα την καταπράϋνση της φλεγμονής και την αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού.

Τα SOS βήματα αποκατάστασης

Δρόσισε άμεσα την επιδερμίδα

Τα πρώτα λεπτά μετά το έγκαυμα είναι τα πιο σημαντικά. Κάνε ντους με δροσερό κι όχι παγωμένο νερό ή τοποθέτησε το σημείο που έχει καεί κάτω από τρεχούμενο νερό για περίπου 20 λεπτά μέσα στις πρώτες ώρες ώστε να μειωθεί η φλεγμονή, η ενόχληση και η βλάβη των ιστών. Απόφυγε τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες διότι μπορεί να ερεθίσουν ακόμη περισσότερο το δέρμα.

Ενισχυμένη ενυδάτωση

Το ηλιακό έγκαυμα «τραβά» υγρά προς την επιφάνεια της επιδερμίδας αυξάνοντας τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Φρόντισε να πίνεις περισσότερο νερό τις επόμενες ώρες και ημέρες, ενώ εξίσου βοηθητικά είναι και τα ηλεκτρολυτικά ροφήματα ή οι αραιωμένοι φυσικοί χυμοί.

Ανακούφισε τον πόνο και την κοκκινίλα

Σε περίπτωση έντονης ενόχλησης κοινά παυσίπονα όπως η ιβουπροφαίνη ή η παρακεταμόλη μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του πόνου, του οιδήματος και της ερυθρότητας. Και πάλι, η σωστή ενυδάτωση πριν από τη λήψη τους είναι επιτακτική.

Απόφυγε προϊόντα με βαριές συνθέσεις αμέσως μετά το έγκαυμα

Μην εφαρμόζεις αμέσως παχύρρευστες, λιπαρές φόρμουλες όπως βαζελίνη σε φρέσκο ηλιακό έγκαυμα, καθώς μπορεί να παγιδεύσουν τη θερμότητα στην επιδερμίδα. Περίμενε μέχρι το δέρμα να κρυώσει και επίλεξε ανάλαφρα, καταπραϋντικά προϊόντα που υποστηρίζουν την αποκατάσταση.

Άφησε την επιδερμίδα να επανέλθει φυσικά

Απόφυγε για λίγες ημέρες τα scrubs, τα οξέα, τη ρετινόλη και οποιοδήποτε άλλο προϊόν μπορεί να προκαλέσει επιπλέον ερεθισμό. Η επιδερμίδα χρειάζεται ήπια φροντίδα, ενυδάτωση και προστασία.

Δες τα προϊόντα που προτείνουν οι ειδικοί για την αποτελεσματική φροντίδα της επιδερμίδας που έχει υποστεί βλάβη, στο Allyou.gr.

Συντάκτηης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου