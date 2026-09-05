Κάθε καλοκαίρι υπάρχει ένα άρωμα που σε ακολουθεί παντού. Το φοράς το πρωί πριν κατέβεις στην παραλία, το ανανεώνεις λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα και το συνδέεις, σχεδόν ασυναίσθητα, με τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών σου.

Άλλωστε, η όσφρηση είναι η αίσθηση που συνδέεται περισσότερο από κάθε άλλη με τις αναμνήσεις και ένα μόνο ψέκασμα αρκεί για να σε μεταφέρει ξανά στο απέραντο γαλάζιο, στη βεράντα με την πανοραμική θέα ή στον περίπατο ανάμεσα σε λεμονιές και πεύκα.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, οι πιο βαριές συνθέσεις παραχωρούν τη θέση τους σε αρώματα που αναπνέουν μαζί με την επιδερμίδα. Οι αρωματοποιοί προτείνουν πιο δροσερές συνθέσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η υψηλή θερμοκρασία ενισχύει φυσικά την ένταση ενός αρώματος. Οι νότες από περγαμόντο, μανταρίνι, λεμόνι και νεράντζι αναδεικνύονται υπέροχα στη ζέστη, ενώ το vetiver, ο ευκάλυπτος, το κυπαρίσσι και τα διακριτικά musks προσθέτουν διάρκεια και κομψότητα χωρίς να βαραίνουν τη σύνθεση.

Πώς να κάνεις το άρωμά σου να διαρκεί περισσότερο στις διακοπές

Ο ήλιος, η ζέστη, η θάλασσα και οι συχνές βουτιές κάνουν το άρωμα να εξατμίζεται πιο γρήγορα. Με μερικά απλά tips όμως μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου άρωμα για περισσότερες ώρες.

Εφάρμοσέ το πάντα σε καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα, γιατί το άρωμα διαρκεί περισσότερο όταν το δέρμα δεν είναι αφυδατωμένο.

Ψέκασε στους παλμούς του σώματος, όπως στον λαιμό, πίσω από τα αυτιά και στους καρπούς, χωρίς, όμως, να τους τρίψεις μεταξύ τους.

Μπορείς επίσης να ψεκάσεις ελαφρά τα μαλλιά ή το καφτάνι σου από απόσταση, ώστε να αφήνεις ένα διακριτικό αρωματικό ίχνος σε κάθε σου κίνηση.

Δες στο Allyou.gr μερικά από τα νέα αρώματα που μοσχοβολούν καλοκαίρι, θάλασσα και διακοπές.

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου