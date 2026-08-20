Τα χείλη είναι μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του προσώπου και πολλές φορές ξεχνάμε να τα προστατεύουμε

Οι διακοπές ουσιαστικά ξεκινούν η στιγμή που αφήνουμε πίσω την απαιτητική καθημερινότητα και υιοθετούμε μια πιο ανάλαφρη beauty ρουτίνα.

Όμως, όσο κι αν το καλοκαίρι μάς καλεί να απλοποιήσουμε την καθημερινότητά μας κι όσο κι αν η beauty ρουτίνα μας γίνεται πιο μίνιμαλ, υπάρχουν κάποια προϊόντα που δεν πρέπει να λείπουν από το νεσεσέρ μας.

Το ιδανικό beauty νεσεσέρ διακοπών είναι μια μικρή συλλογή από πολυχρηστικά προϊόντα που προστατεύουν, ενυδατώνουν και χαρίζουν αυτή τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή λάμψη. Από το πρωινό SPF μέχρι το after sun ritual μετά από μια μέρα στον ήλιο, κάθε προϊόν έχει τον δικό του ρόλο.

Face mist για άμεση ενυδάτωση

Ένα δροσιστικό mist προσώπου είναι το απόλυτο καλοκαιρινό beauty hack. Χαρίζει στιγμιαία αίσθηση φρεσκάδας, αναζωογονεί την επιδερμίδα μέσα στην ημέρα και βοηθά να διατηρείται η υγρασία της, ειδικά μετά την έκθεση στον ήλιο.

Αντηλιακό προσώπου

Το πιο σημαντικό βήμα κάθε καλοκαιρινής ρουτίνας. Ο υψηλός δείκτης SPF 50 προστατεύει από τις ακτίνες UVA και UVB, ενώ οι σύγχρονες φόρμουλες προσφέρουν ανάλαφρη υφή, ενυδάτωση και άνετη εφαρμογή χωρίς να βαραίνουν την επιδερμίδα. Μην ξεχνάς να το ανανεώνεις κάθε δύο ώρες.

Αντηλιακό σώματος

Επειδή η προστασία δεν σταματά στο πρόσωπο, ένα αντηλιακό γαλλάκτωμα ή spray είναι απαραίτητο για καθημερινή χρήση στην παραλία, με επανεφαρμογή μετά το κολύμπι ή την έντονη εφίδρωση.

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Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου