'Ερευνα: Οι χώρες με τους περισσότερους ναρκισσιστές - Η θέση της Ελλάδας

Ποιο φύλο τείνει να έχει υψηλότερα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά

'Ερευνα: Οι χώρες με τους περισσότερους ναρκισσιστές - Η θέση της Ελλάδας
Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ο ναρκισσισμός στην εποχή μας / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Γερμανία έχει τα υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού στον κόσμο, σύμφωνα με νέα πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγια 45.000 ανθρώπων από 53 χώρες, σχετικά με τα δικά τους χαρακτηριστικά και τάσεις.

Ποια είναι τα δύο είδη ναρκισσιστών - Τι έδειξε έρευνα

Ποια χώρα έχει τους περισσότερους ναρκισσιστές βάσει της έρευνας

Στην πρώτη πεντάδα μαζί με τη Γερμανία βρέθηκαν το Ιράκ, η Κίνα, το Νεπάλ και η Νότια Κορέα, ως οι χώρες με τους πιο ναρκισσιστές συμμετέχοντες συνολικά.

Η ερευνα έδειξε ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλές βαθμολογίες σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τις γυναίκες  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η ερευνα έδειξε ότι οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλές βαθμολογίες σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τις γυναίκες  / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πέντε χώρες με τις χαμηλότερες συνολικές βαθμολογίες ναρκισσισμού ήταν η Σερβία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Δανία. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ήταν στο ανώτερο τρίτο, στη θέση 16 από τις 53.

«Τα περισσότερα από όσα γνωρίζουμε για τον ναρκισσισμό προέρχονται από μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε δυτικές χώρες – συχνά στις ΗΠΑ», δήλωσε στο στο BBC Science Focus, ο Ουίλιαμ Τσόπικ, αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας προσωπικότητας στο Michigan State University και ένας από τους επικεφαλής της μελέτης.

«Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα ευρύ φάσμα ναρκισσισμού σε κάθε χώρα», είπε ο Τσόπικ. «Καθεμία είχε το δικό της "μείγμα" ανθρώπων που ήταν ναρκισσιστές και ανθρώπων που ήταν μετριόφρονες».

Οι δύο τύποι ναρκισσισμού

Ο ναρκισσισμός είναι ένα σύνθετο σύνολο χαρακτηριστικών, έτσι οι ψυχολόγοι μέσω της μελέτης ανέλυσαν περισσότερο τα αποτελέσματα, χωρίζοντας τη μελέτη τους σε δύο τομείς: τον θαυμασμό και την αντιπαλότητα.

Ο ναρκισσιστικός θαυμασμός περιγράφει χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν το «εγώ», όπως η υπερβολική αυτοεκτίμηση ή η επίδειξη επιτευγμάτων. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν πιο διαδεδομένα στη Νιγηρία, το Ιράκ, την Κίνα, το Νεπάλ και την Τουρκία – και ήταν χαμηλότερα στη Νορβηγία, τη Δανία, την Ιρλανδία, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι Έλληνες συμμετέχοντες εμφάνισαν μέτρια επίπεδα ναρκισσισμού, τόσο σε ναρκισσιστικό ανταγωνισμό, όσο και σε ναρκισσιστικό θαυμασμό / Φωτογραφία: Unsplash.com 

Οι Έλληνες συμμετέχοντες εμφάνισαν μέτρια επίπεδα ναρκισσισμού, τόσο σε ναρκισσιστικό ανταγωνισμό, όσο και σε ναρκισσιστικό θαυμασμό / Φωτογραφία: Unsplash.com 

Τέλος, όσον αφορά στη ναρκισσιστική αντιπαλότητα, η οποία εστιάζει στις εντάσεις που μπορεί να δημιουργήσει ένας ναρκισσιστής με τους άλλους, υπερασπίζοντας τον εαυτό του ή υποβαθμίζοντας τους άλλους, στις πρώτες θέσεις βρέθηκαν η Γερμανία, η Νότια Κορέα, το Νεπάλ, το Ιράκ και η Ρουμανία, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις η Σερβία, το Μεξικό, η Κολομβία, η Αυστρία και η Νότια Αφρική.

Πόσο ναρκισσιστές είναι οι Έλληνες;

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 635 άτομα από τη χώρα μας, με μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 30 έτη, η Ελλάδα κατέκτησε την 23η θέση, δηλαδή, στη μεσαία προς υψηλή ζώνη.

Οι Έλληνες συμμετέχοντες εμφάνισαν μέτρια επίπεδα ναρκισσισμού, τόσο σε ναρκισσιστικό ανταγωνισμό (ανάγκη υπεροχής, σύγκριση και αντιπαράθεση με τους άλλους), όσο και σε ναρκισσιστικό θαυμασμό (αναζήτηση επιβεβαίωσης, αποδοχής και επαίνων). Τα αποτελέσματα ήταν πιο κοντά στα μοτίβα της Νότιας Ευρώπης και όχι στα κράτη με τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Ηλικία, φύλο και κοινωνική θέση

Σε όλες τις χώρες που αναλύθηκαν, οι ψυχολόγοι διαπίστωσαν υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού μεταξύ των νεότερων ατόμων. «Για τους νεότερους ανθρώπους, ο ναρκισσισμός μπορεί στην πραγματικότητα να εξυπηρετεί κάποιους αναπτυξιακούς σκοπούς», τόνισε ο Ουίλιαμ Τσόπικ. «Η πρώιμη ενήλικη ζωή είναι μια περίοδος όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να εδραιώσουν μια ταυτότητα, να αποκτήσουν ανεξαρτησία και να ανταγωνιστούν για μία υψηλή κοινωνική θέση. Χαρακτηριστικά όπως η αυτοπεποίθηση και η αυτοεστίαση μπορεί να είναι χρήσιμα σε αυτό το πλαίσιο».

Όσον αφορά στο φύλο, οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να έχουν υψηλές βαθμολογίες σε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τις γυναίκες. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ίσως αυτό οφείλεται σε διαδεδομένες, εσωτερικευμένες πεποιθήσεις που σχετίζονται με την ανδρική κυριαρχία.

Επιπρόσθετα, η έρευνα διαπίστωσε υψηλότερα επίπεδα ναρκισσισμού μεταξύ των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι κατέχουν υψηλότερη κοινωνική θέση. Όπως κατέληξαν οι ερευνητές, αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει διότι τα άτομα με αυτά τα χαρακτηριστικά επιδιώκουν θέσεις υψηλότερου κύρους ή επειδή τα άτομα με υψηλότερο κύρος πιστεύουν ότι αξίζουν περισσότερα προνόμια και σεβασμό.

 

