GNTM: Το μήνυμα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μετά την ανακοίνωση της πρεμιέρας

«Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνο σου...»

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GNTM: Δείτε το νέο συναρπαστικό trailer - Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του ανανεωμένου GNTM είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star.
  • Η κριτική επιτροπή περιλαμβάνει τους Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Λάκη Γαβαλά, Άγγελο Μπράτη, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Μπέττυ Μαγγίρα.
  • Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα είναι και παρουσιάστρια και κριτής, προετοιμάζοντας τους τηλεθεατές με backstage υλικό.
  • Προτρέπει τους τηλεθεατές να σηκώσουν το τηλέφωνό τους κατά την πρεμιέρα για μια έκπληξη.

Το ανανεωμένο GNTM ξεκινά το ταξίδι του τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Αντίο έξω κόσμε! Το GNTM αρχίζει και ανακοίνωσε την πρεμιέρα του!

Φρέσκα πρόσωπα έρχονται με σκοπό να αφήσουν το στίγμα τους στον διαγωνισμό ομορφιάς και να κριθούν από τη dream team της μόδας, η οποία απαρτίζεται από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τη νεοφερμένη Μπέττυ Μαγγίρα.

Τα υποψήφια μοντέλα θα συμβουλεύονται τους έμπειρους κριτές, οι οποίοι, μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, θα αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους φτάσουν μέχρι την κορυφή!

Όλο αυτό το διάστημα, οι πρωταγωνιστές, μέσα από βίντεο και φωτογραφικό υλικό, προετοιμάζουν τους τηλεθεατές για την πολυαναμενόμενη 7η σεζόν.

Λίγη ώρα αφότου ανακοινώθηκε επίσημα η ημερομηνία της μεγάλης πρεμιέρας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του trailer, δίνοντας το σύνθημα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Παπαγεωργίου: Στην Πάτρα με την οικογένειά της, πριν την πρεμιέρα του GNTM

Το εντυπωσιακό μοντέλο, που θα έχει και φέτος διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής, παρότρυνε τους τηλεθεατές να σηκώσουν το τηλέφωνό τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, γιατί τους περιμένει μια έκπληξη.

 

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

«Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Σήκωσέ το. Θα είμαστε εγώ και η φανταστική παρέα μου στο @gntmgr 💗📞 Μέχρι τότε… σσσσς 🤫 @starchanneltv gntmgr», έγραψε, δανειζόμενη τα λόγια που λέει στο trailer.

 

 

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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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