GNTM: Δείτε το νέο συναρπαστικό trailer - Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star

Το ανανεωμένο GNTM ξεκινά το ταξίδι του τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star.

Φρέσκα πρόσωπα έρχονται με σκοπό να αφήσουν το στίγμα τους στον διαγωνισμό ομορφιάς και να κριθούν από τη dream team της μόδας, η οποία απαρτίζεται από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τη νεοφερμένη Μπέττυ Μαγγίρα.

Τα υποψήφια μοντέλα θα συμβουλεύονται τους έμπειρους κριτές, οι οποίοι, μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία τους, θα αναλαμβάνουν να τους καθοδηγήσουν και να τους φτάσουν μέχρι την κορυφή!

Όλο αυτό το διάστημα, οι πρωταγωνιστές, μέσα από βίντεο και φωτογραφικό υλικό, προετοιμάζουν τους τηλεθεατές για την πολυαναμενόμενη 7η σεζόν.

Λίγη ώρα αφότου ανακοινώθηκε επίσημα η ημερομηνία της μεγάλης πρεμιέρας, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του trailer, δίνοντας το σύνθημα για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.

Το εντυπωσιακό μοντέλο, που θα έχει και φέτος διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και μέλος της κριτικής επιτροπής, παρότρυνε τους τηλεθεατές να σηκώσουν το τηλέφωνό τους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, γιατί τους περιμένει μια έκπληξη.

Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

«Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Σήκωσέ το. Θα είμαστε εγώ και η φανταστική παρέα μου στο @gntmgr 💗📞 Μέχρι τότε… σσσσς 🤫 @starchanneltv gntmgr», έγραψε, δανειζόμενη τα λόγια που λέει στο trailer.