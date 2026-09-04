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Στο νέο απολαυστικό trailer, επικρατεί… άκρα μυστικότητα!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του GNTM θα γίνει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star.
  • Το νέο GNTM υπόσχεται ανανεωμένη αισθητική και απαιτητικές προκλήσεις.
  • Στην κριτική επιτροπή συμμετέχουν οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς και Μπέττυ Μαγγίρα.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει ως Creative Director, υπεύθυνη για τα concepts και τις δοκιμασίες.
  • Το trailer αποκαλύπτει ότι η φετινή σεζόν θα είναι γεμάτη μυστήριο και ανατροπές.

Το GNTM ανακοίνωσε την πρεμιέρα του! Το νέο GNTM έρχεται στο Star και έχει ήδη βάλει πλώρη για το πρώτο επεισόδιο, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Το νέο trailer μάς... προειδοποιεί πως αυτή τη σεζόν τίποτα δε θα είναι όπως πριν!

Στο νέο απολαυστικό teaser, επικρατεί… άκρα μυστικότητα. Τα σχέδια είναι έτοιμα, οι διαρροές απαγορεύονται και όλοι πρέπει να κινούνται με απόλυτη διακριτικότητα. Μόνο που, όταν στο κάδρο βρίσκονται ο Λάκης Γαβαλάς, ο Άγγελος Μπράτης,  Ζενεβιέβ Μαζαρί και η Μπέττυ Μαγγίρα, η διακριτικότητα μάλλον είναι δύσκολη υπόθεση!

Ο Λάκης εμφανίζεται σαν να βρίσκεται σε κανονική πασαρέλα, με εντυπωσιακό styling, τεράστιο δαντελένιο γιακά και καπέλο, ενώ η Ζενεβιέβ μετατρέπει τη μυστική αποστολή σε… fashion noir σκηνικό. Τα λόγια είναι περιττά για τους... διακριτικότατους Άγγελο Μπράτη και Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μένει... άναυδη!

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

 

GNTM – Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

GNTM – Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

GNTM – Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

GNTM – Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

Και κάπου εκεί γίνεται ξεκάθαρο πως στο GNTM τα πάντα μπορούν να εξελιχθούν σε υπερπαραγωγή!Τα μυστικά της μόδας και του GNTM έρχονται. Μέχρι τότε… ησχυχία!

GNTM – Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!

Αντίο έξω κόσμε! Το GNTM αρχίζει και ανακοίνωσε την πρεμιέρα του!

Τι θα δούμε στο νέο GNTM

Το GNTM επιστρέφει στο Star πιο ανανεωμένο, σύγχρονο και fashion από ποτέ και το νέο trailer δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από όσα έρχονται!

Η νέα σεζόν φέρνει μια δυνατή Dream Team της μόδας, έτοιμη να αναδείξει τα πρόσωπα που διαθέτουν όχι μόνο ξεχωριστή εμφάνιση, αλλά και προσωπικότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και τη δική τους μοναδική ταυτότητα.

Στην κριτική επιτροπή συναντάμε ξανά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σε διπλό ρόλο παρουσιάστριας και κριτή, τον Άγγελο Μπράτη και τον Λάκη Γαβαλά, ενώ στην ομάδα προστίθεται η Μπέττυ Μαγγίρα, με τη δική της ξεχωριστή τηλεοπτική και fashion ματιά.

Σταθερή δύναμη του GNTM παραμένει η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει ως Creative Director, υπογράφοντας τα concepts, τις φωτογραφίσεις και τις ανατρεπτικές δοκιμασίες του νέου κύκλου.

Το νέο GNTM έρχεται με φρέσκια αισθητική, απαιτητικές προκλήσεις και νέα αντίληψη για το modeling, αναζητώντας τη νέα γενιά μοντέλων που θα ξεχωρίσει.

Το νέο trailer είναι ήδη στον αέρα!

GNTM – ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στις 21:00 στο Star!

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Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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