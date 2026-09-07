BYD: Συνεργασία με την Paris Saint-Germain

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής Οχημάτων Νέας Ενέργειας, παρέδωσε οχήματα στη γυναικεία ομάδα της Paris Saint-Germain, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό νέο ορόσημο στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο παγκόσμιων brands.Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Παρίσι, η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, παρέδωσε τα κλειδιά στις παίκτριες της Paris Saint-Germain Jackie Groenen, Romee Leuchter, Jade Le Guilly, Katarzyna Kiedrzynek και Thiniba Samoura, οι οποίες εκπροσώπησαν τη γυναικεία ομάδα, παρουσία του Victoriano Melero, CEO της Paris Saint-Germain.

Η Stella Li, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη συνεργασία μας με την Paris Saint-Germain, γιατί μετατρέπει την κοινή μας φιλοδοξία σε κάτι χειροπιαστό. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας της Paris Saint-Germain θα μπορούν πλέον να βιώνουν την τεχνολογία της BYD στην καθημερινότητά τους. Πιστεύω βαθιά στη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών, της δημιουργίας ευκαιριών και της ανάδειξης όσων ξεπερνούν τα όρια και εμπνέουν τους άλλους να ακολουθήσουν τον δικό τους δρόμο. Οι παίκτριες αυτές είναι εξαιρετικές αθλήτριες, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν ισχυρά πρότυπα για την επόμενη γενιά. Αυτό κάνει τη σημερινή παράδοση των οχημάτων ιδιαίτερα σημαντική για μένα».

Η συνεργασία γίνεται πράξη

Η συνεργασία μεταξύ του Ομίλου BYD και της Paris Saint-Germain, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2026, φέρνει κοντά δύο διεθνή brands που καθοδηγούνται από την καινοτομία, τη φιλοδοξία και τη διαρκή επιδίωξη της αριστείας.Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ανώτατη αντιπροσωπεία της BYD με επικεφαλής την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Stella Li ξεναγήθηκε στο PSG Campus και συναντήθηκε με παίκτες και παίκτριες από τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες, ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της BYD και της Paris Saint-Germain.