Lepas: Γιατί ξεχωρίζει το εσωτερικό τους

Επιπρόσθετα στην εξωτερική σχεδίαση, τις αισθητικές λεπτομέρειες και τα διαθέσιμα χρώματα του αμαξώματος, τα υλικά του εσωτερικού και η απτή ποιότητα είναι επίσης στοιχεία που εκφράζουν τη φιλοσοφία “Leopard Aesthetics” της Lepas. Η καμπίνα είναι σχολαστικά σχεδιασμένη γύρω από τις πέντε αισθήσεις, δημιουργώντας έναν άνετο και premium χώρο για τον οδηγό και κάθε επιβάτη.

Σε όλα τα μοντέλα της μάρκας χρησιμοποιούνται υλικά με μαλακή όσο και απαλή υφή, καλλιεργώντας μια ζεστή και γαλήνια ατμόσφαιρα που η πανοραμική ηλιοροφή ενισχύει περαιτέρω. Έχουν εφαρμοστεί πάνω από 20 τεχνικές βελτιστοποίησής του δείκτη NVH (Noise, Vibration, Harshness) προκειμένου να βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο, ενώ υπάρχουν περίπου 60 σημεία με ειδική μελέτη που περιορίζει τη μετάδοση κάθε θορύβου στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

Δημιουργείται έτσι ένα καταφύγιο απόλυτης απομόνωσης όπου έχει δοθεί τεράστια προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια. Από το ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας και καθαρισμού του αέρα που σας επιτρέπει να αναπνέετε σαν να είστε στο δάσος, έως το ηχοσύστημα κορυφαίας πιστότητας και τους πολλούς αποθηκευτικούς χώρους που στην περίπτωση του L8 φτάνουν τους 47!

Μέσα σε ένα τόσο καλοσχεδιασμένο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον, η πολυτέλεια και η υψηλή ποιότητα διαπερνούν κάθε πτυχή της οδηγικής εμπειρίας και καταπραΰνουν το καθημερινό αστικό άγχος με τρόπο μοναδικό. Αγγίζοντας ουσιαστικά το συναίσθημα, η Lepas με τα “Leopard Aesthetics” σκιαγραφεί το τέλειο πεδίο για μια καθηλωτική εμπειρία μετακίνησης που ορίζει εκ νέου το premium σε κάθε διαδρομή.