Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 90ή ΔΕΘ, όπου αναμένεται να ανακοινώσει ένα οικονομικό πακέτο αυξήσεων και παροχών με αρκετές εκπλήξεις. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει στις 20:00, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», μέτρα που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν περιορίζονται στο 2026-2027 αλλά αποκτούν ορίζοντα έως το 2030. Το πρωί ο πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στον αγιασμό για την έναρξη της 90ης ΔΕΘ, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τα στελέχη και τον νέο πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo, Χρήστο Τσεντεμεΐδη και αμέσως μετά θα ξεναγηθεί στα περίπτερα της ΔΕΘ.

Στον αγιασμό για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Το συνολικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ και να περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, αγρότες και οικογένειες.

ΔΕΘ: Ο «ορίζοντας» έως το 2030

Κεντρικό στοιχείο της ομιλίας του πρωθυπουργού αναμένεται να είναι η παρουσίαση ενός πολυετούς σχεδιασμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τα μέτρα δε θα έχουν μόνο ετήσιο χαρακτήρα, αλλά θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κυβερνητικό κύκλο με ορίζοντα το 2030-2031.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, με τις πρώτες παρεμβάσεις να ξεκινούν από τον Νοέμβριο του 2026.

Η επιλογή αυτή αντανακλά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις μόνιμες και κοστολογημένες παρεμβάσεις που συνδέονται με την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Το δημοσιονομικό περιθώριο στηρίζεται στην ανάπτυξη, την καλύτερη είσπραξη φόρων και το υψηλότερο του αναμενομένου πρωτογενές πλεόνασμα.

ΔΕΘ: Κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ

Στα μέτρα που βρίσκονται στο επίκεντρο των πληροφοριών πριν από την ομιλία είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά από την 1η Απριλίου 2027.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει αντίστοιχα και παροχές που συνδέονται με αυτόν.

ΔΕΘ: Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι

Σημαντικό μέρος των εξαγγελιών αναμένεται να αφορά και στους συνταξιούχους. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του μόνιμου επιδόματος, με τα σενάρια που έχουν δημοσιευθεί να κάνουν λόγο για ποσό από 400 έως περίπου 447 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, εξετάζεται μόνιμη ετήσια ενίσχυση για τους δημοσίους υπαλλήλους, ύψους περίπου 400 ευρώ καθαρά, από το 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση επ’ αυτού.

ΔΕΘ: Αγρότες, οικογένειες και τρίτεκνοι

Στο πακέτο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, παρεμβάσεις για τους αγρότες, με βασικό σενάριο την αύξηση του αφορολόγητου.

Στο δημογραφικό, αναμένεται ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες, με προτάσεις για διεύρυνση των φορολογικών ελαφρύνσεων και εξομοίωση των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους σε συγκεκριμένα προνόμια.

Η κατεύθυνση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει την οικονομική πολιτική με την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη των οικογενειών.

ΔΕΘ: «Σπίτι μου 3» και στεγαστικό

Το στεγαστικό αναμένεται επίσης να αποτελέσει βασικό άξονα των ανακοινώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», με χρηματοδότηση που αναφέρεται στα 2 δισ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη νέων ζευγαριών και νοικοκυριών.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλαγές στον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος και η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Η 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται σε προεκλογικό περιβάλλον, καθώς οι εξαγγελίες αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό οικονομικό οδικό χάρτη της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027. Το πολιτικό ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δημοσιονομικές επιδόσεις να μεταφραστούν σε πιο άμεση βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.