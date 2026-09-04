Οι συγκεντρώσεις και τα μέτρα της Αστυνομίας για τη ΔΕΘ (βίντεο Star)

Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, 60 διμοιρίες των ΜΑΤ, drones της Αστυνομίας που θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο ελέγχου στο αστυνομικό μέγαρο, αύρες και δύο εισαγγελείς βρίσκονται ήδη επί ποδός στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως μετέδωσε η Ραλλιώ Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, περιμετρικά του συνεδριακού κέντρου θα τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κιγκλιδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς τη ΔΕΘ. Από τις 3 μ.μ. θα αρχίσουν σταδιακά να κλείνουν οι κεντρικοί δρόμοι.

Απροσπέλαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης με πέντε διαφορετικές συγκεντρώσεις - Θα καταλήξουν όλοι στη ΧΑΝΘ

Οι κινητοποιήσεις θα ξεκινήσουν από τις 11:30 από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης που θα συγκεντρωθούν και μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι συγκεντρώσεις για τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Στις 17:00 στον Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι αγρότες οι οποίοι θα έρθουν κομβόι με περίπου 20 τρακτέρ από τα Μάλγαρα.

Στις 17:30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα ξεκινήσει η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στις 18:00 στο άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΣΕΕ, του ΕΚΘ και της ΑΔΕΔΥ, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα θα συγκεντρωθούν άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

Όλες οι συγκεντρώσεις, έπειτα από πορεία, θα καταλήξουν στη ΧΑΝΘ, λίγα μέτρα μακριά από το Βελλίδειο, την ώρα που θα βρίσκεται στο βήμα ο πρωθυπουργός.

