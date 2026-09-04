ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης!

Και μέτρα - έκπληξη για τους τρίτεκνους

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Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο στη ΔΕΘ.
  • Οι αυξήσεις θα επηρεάσουν τον κατώτατο μισθό, τις τριετίες και τα επιδόματα των δημόσιων υπαλλήλων.
  • Θα υπάρξει 'κούρεμα' του τεκμηρίου για ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς αλλαγές στη βάση υπολογισμού.
  • Θα ανακοινωθούν μέτρα για τρίτεκνους και μείωση φόρου για αγρότες.
  • Νέο πρόγραμμα 'Σπίτι μου 3' με προϋπολογισμό σχεδόν 2 δισ. ευρώ θα παρουσιαστεί.

Στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στη ΔΕΘ και στις «εκπλήξεις» που θα συμπεριλάβει στην ομιλία του, αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.         

Όπως επισήμανε ο Γ. Ευγενίδης για τη φιλοσοφία των αυριανών εξαγγελιών, θα πρόκειται για ένα τετραετές ημερολόγιο θετικών μέτρων που ξεκινά από φέτος τον Νοέμβριο και εκτείνεται μετά το 2030, καθώς ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει μέτρα μήνα-μήνα και χρόνο-χρόνο. 

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Πάμε τώρα να δούμε θετικά μέτρα που θα ακουστούν αύριο, εκτός από όσα είπαμε. 

Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, «κούρεμα» τεκμηρίου για ελεύθερους επαγγελματίες

Συγκεκριμένα θα ανακοινώσει για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο αύξηση μισθών για όλους, με την αύξηση του κατώτατου μισθού να επηρεάζει τις τριετίες και τα επιδόματα που παίρνουν για τα παιδιά,  αλλά και για θέση ευθύνης, όπως και επίδομα 500 ευρώ ετησίως!  

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ανακοινώσει σοβαρό «κούρεμα» του τεκμηρίου, στην πραγματικότητα θα παραμείνει η βάση υπολογισμού αλλά όχι και   τα κριτήρια που το αυξάνουν, όπως ο τζίρος. 

Τα μέτρα της ΔΕΘ που θα ανακοινώσειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τα μέτρα της ΔΕΘ που θα ανακοινώσειο ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

Μέτρα - έκπληξη για τρίτεκνους και μείωση φόρου για αγρότες

Για τα οικογένειες με παιδιά, έγινε συζήτηση στο οικονομικό επιτελείο, η οποία κατέληξε σε ουσιαστική εξίσωση των τριτέκνων με τους πολύτεκνους, που είναι πάγιο αίτημά τους. 

Δημογραφικό: Τα 8 μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για οικογένειες με παιδιά

Για τους αγρότες, που αποτελούν ένα βασικό «μέτωπο» για την κυβέρνηση, θα  ανακοινωθεί άμεση μείωση φόρου, με παρέμβαση στη φορολογική κλίμακα. 

ΔΕΘ: Μέτρο – έκπληξη για τη φοροελάφρυνση των αγροτών

Νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» με νέα κριτήρια

Θα ανακοινωθεί και το νέο «Σπίτι μου 3», προϋπολογισμού σχεδόν 2 δισ. ευρώ. με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. 

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