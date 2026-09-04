Acun Medya: «Δεν έχουμε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής»

Η εταιρία διαψεύδει τα δημοσιεύματα

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ο Σταύρος κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του/ βίντεο από Instagram

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Την απάντησή της στα δημοσιεύματα που θέλουν τον πρώην παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλώρο, να έχει καταθέσει αγωγή-μαμούθ ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της, έδωσε η  Acun Medya.

Acun Medya: «Δεν έχουμε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής»

Σταύρος Φλώρος

Αγωγή-μαμούθ από τον Σταύρο Φλώρο: Ζητά 100 εκ. δολάρια από την Acun Medya!

Η εταιρία παραγωγής μέσα από επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, δήλωσε ρητά ότι δεν έχει λάβει κανένα δικόγραφο.

 

 

Σταύρος Φλώρος: Κάνει τα πρώτα του βήματα μετά τον ακρωτηριασμό

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγαν δημοσιεύματα ξένου τύπου και τα οποία περιλαμβάνουν προκλητικά ανυπόστατες, παντελώς αβάσιμες και συκοφαντικές κατηγορίες κατά της εταιρείας Acun Medya Α.Ε., η Εταιρεία μας διαψεύδει κατηγορηματικά το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων αυτών, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής εναντίον της ούτε γνωρίζει το περιεχόμενο αυτής και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον όλων των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών κατά παντός υπευθύνου. Η Εταιρεία μας όλα αυτά τα χρόνια είναι πάντα δίπλα στους διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στα τηλεοπτικά της προγράμματα, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι νοιάζεται και συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά έναντι αυτών και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί καμία τέτοιου είδους συκοφαντική συμπεριφορά, αήθη επίθεση και προκλητικά κακόβουλα σχόλια εναντίον της.Τέλος με το παρόν η Εταιρεία μας απαγορεύει ρητώς και κατηγορηματικώς την δια κάθε μέσου αναπαραγωγή και δημοσίευση των εν λόγω δημοσιευμάτων και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά, τα οποία βάλλουν ευθέως κατά της φήμης και υπόστασης της Εταιρείας μας και θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε όποιον παραβεί τα ανωτέρω» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

 

 

Να σας θυμίσουμε πως ο πρώην παίκτης του Survivor στις 11 Μαΐου 2026 είχε υποστεί τραυματισμό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού πάνω από το γόνατο.

O Σταύρος Φλώρος/ φωτογραφία από Instagram 

O Σταύρος Φλώρος/ φωτογραφία από Instagram 

Πώς έγινε το ατύχημα

Στη διάρκεια των γυρισμάτων του ελληνικού Survivor στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο Σταύρος Φλώρος και ένας συμπαίκτης του, είχαν πάει στην περιοχή Bayahibe για να κάνουν ψαροντούφεκο. Τότε ο Σταύρος χτυπήθηκε από την προπέλα ενός διερχόμενου τουριστικού/ταχύπλοου σκάφους και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Μαϊάμι.

Εκεί νοσηλεύτηκε για 61 ημέρες και κρίθηκε αναγκαίως ο ακρωτηριασμός του αριστερού του ποδιού.


 

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ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
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