Λίντσεϊ Κλάνσι: Κακοδικία στη δίκη για τα τρία παιδιά

Σε κακοδικία κατέληξε την Παρασκευή η πολύκροτη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για το αν η 36χρονη είναι ποινικά υπεύθυνη για τον θάνατο των τριών παιδιών της.

Σε κακοδικία κατέληξε η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη για τη δολοφονία των τριών παιδιών της

Η δίκη, που διήρκεσε περίπου έξι εβδομάδες, ολοκληρώθηκε χωρίς ετυμηγορία, μετά από επτά ημέρες διαβουλεύσεων. Οι 12 ένορκοι ενημέρωσαν τον δικαστή Γουίλιαμ Φ. Σάλιβαν ότι, «με βαριά καρδιά», δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν.

Λίγο πριν κηρυχθεί επίσημα η κακοδικία, ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, ζήτησε χρόνο για να προσφύγει εκτάκτως στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης, επιχειρώντας να αποτρέψει την εξέλιξη.

Ο δικαστής του έδωσε μία ώρα για να καταθέσει την προσφυγή. Η προσπάθεια, ωστόσο, απορρίφθηκε και τελικά κηρύχθηκε η κακοδικία.

Οι ένορκοι μετά από μέρες διαβουλεύσεων δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία για την Κλάνσι

Σύμφωνα με τις αναφορές από τη δικαστική αίθουσα, το σώμα των ενόρκων αποτελούνταν από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες. Είχαν επανειλημμένα ενημερώσει τον δικαστή ότι δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ένας ένορκος ήταν αυτός που εμπόδιζε την επίτευξη ομόφωνης απόφασης, όμως ο δικαστής δεν έκανε δεκτό το αίτημα για απομάκρυνσή του.

Παραμένει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο εν αναμονή της νέας δίκης

Μετά την κήρυξη της κακοδικίας, η Λίντσεϊ Κλάνσι αναμένεται να επιστρέψει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Tewksbury της Μασαχουσέτης, όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα, και θα παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας, όπως επιβεβαίωσε ο συνήγορός της Κέβιν Ρέντινγκτον.

Το βασικό ερώτημα στο οποίο έπρεπε να απαντήσουν για να καταλήξουν στην απόφασή τους ήταν αν η Κλάνσι είχε ή όχι επίγνωση των πράξεών της, λόγω της ψυχικής ασθένειας που αντιμετώπιζε

Η 36χρονη είχε μεταφερθεί στην κρατική ψυχιατρική δομή μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που ακολούθησε τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, την περίοδο των θανάτων βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και λάμβανε υπερβολικό συνδυασμό ψυχιατρικών φαρμάκων.

Μετά τους θανάτους των παιδιών, η Κλάνσι φέρεται να έκοψε τους καρπούς και τον λαιμό της και στη συνέχεια να πήδηξε από τον δεύτερο όροφο του σπιτιού της στο Ντάξμπερι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα και να μείνει μερικώς παράλυτη.

Η Κλάνσι περιγράφηκε στη δίκη από τους μάρτυρες ως μια στοργική μητέρα, η οποία όμως βρισκόταν σε επιλόχει ψύχωση που κανένας γιατρός δεν είχε καταφέρει να την αντιμετωπίσει

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δρ. Άβραμ Μακ, πρώην γιατρός στο Nemours Children’s Health του Ντέλαγουερ, περιέγραψε στο δικαστήριο την καθημερινότητα της Κλάνσι στο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Tewksbury, παρουσιάζοντας την εικόνα μιας ιδιαίτερα περιορισμένης και δύσκολης ζωής στη συγκεκριμένη δομή.

«Εξαιρετικά οδυνηρή» μια νέα δίκη

Μετά την κακοδικία, ο δικηγόρος του Πάτρικ Κλάνσι εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι «ευγνώμων προς το δικαστήριο και τους ενόρκους για τη σκληρή δουλειά, τη δέσμευση και την επιμονή τους».

«Η απώλεια των παιδιών του Πάτρικ είναι κάτι από το οποίο δεν θα ανακάμψει ποτέ και για το οποίο δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματική λύτρωση», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι δήλωσε ότι το ενδεχόμενο επανάληψης της δίκης θα ήταν εξαιρετικά οδυνηρό για τον ίδιο

«Η προοπτική να ξαναζήσει αυτή την τραγωδία μέσα από μια νέα δίκη είναι εξαιρετικά οδυνηρή — για τον Πάτρικ, την οικογένειά του και όλους εμάς», πρόσθεσε.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Την εξέλιξη σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της κακοδικίας.

«Υποθέτω ότι θα υπάρξει άλλη δίκη. Είναι μια τρομερή κατάσταση», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

NEW: President Trump reacts to the Lindsay Clancy case being declared a mistrial:



"It's a shame. It's a horrible tragedy."



"She did a horrible, horrible thing. Can't be worse."



Trump says he assumes another trial will follow, adding, "But you'll find out what the price to pay… pic.twitter.com/uFU9ufs2R7 — Fox News (@FoxNews) September 4, 2026

«Έκανε κάτι φρικτό, φρικτό. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι ψυχιατρικό ίδρυμα, φυλακή ή άλλη μορφή ποινικής μεταχείρισης.

Τι είναι η κακοδικία;

Η κακοδικία, ή mistrial, σημαίνει ότι η δίκη ολοκληρώνεται χωρίς να υπάρξει ετυμηγορία. Στην υπόθεση της Κλάνσι, το κρίσιμο σημείο ήταν ότι οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση για την ποινική της ευθύνη.

Πιθανόν η εισαγγελέα να αποφασίσει επανάληψη της δίκης με τον διορισμό νέων ενόρκων

Στο αμερικανικό ποινικό δίκαιο, η ενοχή πρέπει να αποδεικνύεται «πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας». Όταν ένα σώμα ενόρκων δεν μπορεί να καταλήξει στην απαιτούμενη ομόφωνη απόφαση, ο δικαστής μπορεί να κηρύξει κακοδικία, τερματίζοντας τη συγκεκριμένη δίκη χωρίς καταδίκη ή αθώωση.

Στην περίπτωση της Κλάνσι, οι ένορκοι βρίσκονταν σε αδιέξοδο επί ημέρες και ενημέρωσαν επανειλημμένα τον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν ότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν.

Ο Σάλιβαν είχε προηγουμένως παροτρύνει τους ενόρκους να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις, μέχρι να εξαντληθεί κάθε πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Την Τετάρτη εξέδωσε τις λεγόμενες οδηγίες Tuey-Rodriguez, γνωστές και ως «dynamite charge», καλώντας τους ενόρκους να συνεχίσουν να εξετάζουν τις απόψεις των υπολοίπων και να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη ομόφωνης απόφασης, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν τις προσωπικές τους πεποιθήσεις.

Η νέα δίκη της Κλάνσι, αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και στα τέλη Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το πρόγραμμα του δικαστηρίου

Παρά τις πρόσθετες οδηγίες και τις νέες διαβουλεύσεις, το αδιέξοδο παρέμεινε. Ο δικαστής κατέληξε έτσι στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε πλέον ρεαλιστική πιθανότητα να επιτευχθεί ετυμηγορία και κήρυξε τη δίκη κακοδικία.

Σημαντικό είναι ότι η κακοδικία δεν σημαίνει ούτε ότι η εισαγγελία απέδειξε την υπόθεσή της ούτε ότι η Κλάνσι κρίθηκε αθώα. Η συγκεκριμένη δίκη απλώς ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση των ενόρκων.

Θα μπορούσε η Λίντσεϊ Κλάνσι να αφεθεί ελεύθερη;

Όχι αυτομάτως. Μετά την κακοδικία, η Κλάνσι παραμένει κρατούμενη με τις ίδιες κατηγορίες και αναμένεται να παραμείνει σε κρατική ψυχιατρική δομή, ενώ εισαγγελείς και υπεράσπιση εξετάζουν τα επόμενα νομικά βήματα.

Εάν αποφασιστεί νέα δίκη, η Κλάνσι αναμένεται να παραμείνει στην ίδια εγκατάσταση μέχρι την έναρξή της. Η υπεράσπισή της, ωστόσο, θα μπορούσε να ζητήσει επανεξέταση των όρων κράτησής της, ακόμη και να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής των όρων υπό τους οποίους κρατείται.

Η Κλάνσι θα επιστρέψει στο ψυχιατρικό ίδρυμα, όπου κρατούταν μετά τη σύλληψή της

Παράλληλα, ακόμη και ενώ προετοιμάζεται πιθανή νέα δίκη, οι εισαγγελείς θα μπορούσαν να διαπραγματευθούν με την πλευρά της Κλάνσι μια συμφωνία για την αποδοχή ενοχής, αντί να οδηγήσουν ξανά την υπόθεση ενώπιον ενόρκων.

Θα επιχειρήσουν νέα δίκη;

Το ενδεχόμενο νέας δίκης παραμένει ανοιχτό και πλέον βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελίας. Εάν αποφασίσει να προχωρήσει, θα ακολουθήσει εκ νέου διαδικασία επιλογής ενόρκων και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε νέα δίκη με διαφορετικό σώμα ενόρκων. Η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνο, ανάλογα με το πρόγραμμα του δικαστηρίου, τυχόν νομικές προσφυγές και αιτήματα των δύο πλευρών, αλλά και τη διαθεσιμότητα των ειδικών που αναμένεται να καταθέσουν.

Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι δίχασε την αμερικανική κοινή γνώμη

Η δίκη της Κλάνσι είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στη Μασαχουσέτη και ευρύτερα στις ΗΠΑ, με το ζήτημα της επιλόχειας ψύχωσης και της ποινικής ευθύνης να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η καθηγήτρια Νομικής Χέδερ Κούκολο εκτίμησε ότι η μεγάλη δημοσιότητα και οι έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις γύρω από την υπόθεση καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο η εισαγγελία να επιδιώξει νέα δίκη.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση για το αν η Λίντσεϊ Κλάνσι θα δικαστεί ξανά. Η επόμενη σημαντική δικαστική εξέλιξη αναμένεται στις 29 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι

Η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται για τον θάνατο των τριών παιδιών της, της 5χρονης Κόρα, του 3χρονου Ντόσον και του 8 μηνών Κάλαν, στο σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι της Μασαχουσέτης, τον Ιανουάριο του 2023.

Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι στραγγάλισε τα παιδιά, αλλά η βασική μάχη στη δίκη δεν αφορούσε το αν εκείνη προκάλεσε τους θανάτους. Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν, εξαιτίας της ψυχικής της κατάστασης, μπορούσε να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της.

Η Κλάνσι στραγγάλισε τα τρία της παιδιά το 2023 και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και ότι η σοβαρή ψυχική διαταραχή, σε συνδυασμό με την αγωγή που λάμβανε, είχε επηρεάσει την αντίληψη και την κρίση της.

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελείς αναγνώρισαν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά υποστήριξαν ότι οι πράξεις της ήταν προσχεδιασμένες και ότι γνώριζε πως ήταν παράνομες.

Ένα από τα γραπτά μηνύματα που είχε στείλει η Κλάνσι στη μητέρα της και δείχνει την εύθραυστη ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν

Στο δικαστήριο εξετάστηκαν εκατοντάδες στοιχεία και κατέθεσαν περισσότεροι από 70 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων συγγενείς, φίλοι, επαγγελματίες υγείας, αστυνομικοί και ειδικοί στην ψυχιατρική.

Η κατάθεση του πρώην συζύγου της

Ο Πάτρικ Κλάνσι, πρώην σύζυγος της 36χρονης, είχε καταθέσει για την επιδείνωση της ψυχικής της υγείας τους μήνες πριν από τους θανάτους των παιδιών.

Περιέγραψε τις προσπάθειές της να ζητήσει βοήθεια, αλλά και τις ανησυχίες που είχαν δημιουργηθεί στην οικογένεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στιγμή που επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε τα παιδιά νεκρά και την Κλάνσι βαριά τραυματισμένη έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας.

Ο πρώην σύζυγος της Κλάνσι μετά την κατάθεσή του δεν εμφανίστηκε ξανά στο δικαστήριο

Οι ένορκοι άκουσαν επίσης την ηχογραφημένη κλήση στο 911 της 24ης Ιανουαρίου 2023, στην οποία ο Πάτρικ ακούγεται να φωνάζει: «Σκότωσε τα παιδιά».

Μετά την κατάθεσή του, ο Πάτρικ Κλάνσι δεν εμφανίστηκε ξανά στο δικαστήριο του Πλίμουθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρισκόταν περίπου 200 μίλια μακριά, στη Νέα Υόρκη, όπου ζει πλέον με τη νέα σύζυγό του, τη γιατρό Ρέιτσελ Ντάνις, ειδικό στην υπογονιμότητα.