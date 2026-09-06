Νάταλι Πόρτμαν: Μητέρα για τρίτη φορά η χολιγουντιανή σταρ

Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Τανγκί Ντεστάμπλ

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Πηγή: AP Images - Scott A Garfitt
Παλιότερο βίντεο της ΕΡΤ για τη Νάταλι Πόρτμαν

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιές μωρό στο Παρίσι.
  • Το μωρό είναι το πρώτο παιδί της με τον Γάλλο μουσικό Τανγκί Ντεστάμπλ.
  • Το φύλο και το όνομα του νεογέννητου παραμένουν μυστικά.
  • Η Πόρτμαν έχει ήδη δύο παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Μπενζαμέν Μιλπιέ.
  • Η εγκυμοσύνη της είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο, όπου εξέφρασε τη συγκίνηση και ευγνωμοσύνη της για τη νέα μητρότητα.

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Νάταλι Πόρτμαν, ανοίγοντας ένα ολοκαίνουργιο, πανευτυχές κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή!

Νάταλι Πόρτμαν: Με φουσκωμένη κοιλίτσα λίγο πριν γεννήσει το 3ο της παιδί!

Η 45χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι τον περασμένο μήνα στο Παρίσι, όπως αποκάλυψε πηγή από το στενό της περιβάλλον στο περιοδικό PEOPLE. Αυτό είναι το πρώτο παιδί που αποκτά με τον αγαπημένο της, Γάλλο μουσικό και παραγωγό Τανγκί Ντεστάμπλ.

Νάταλι Πόρτμαν: Ερωτευμένη ξανά έναν χρόνο μετά το διαζύγιό της!

Νάταλι Πόρτμαν: Μητέρα για τρίτη φορά η ηθοποιός / AP Images Chris Pizzello

Νάταλι Πόρτμαν: Μητέρα για τρίτη φορά η ηθοποιός / AP Images Chris Pizzello

Η χολιγουντιανή σταρ, διατηρώντας την αγαπημένη της συνήθεια να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή, δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε αποκαλύψεις. Έτσι, τόσο το φύλο όσο και το όνομα του νεογέννητου παραμένουν μέχρι στιγμής ένα επτασφράγιστο μυστικό.

Το νέο μέλος ήρθε να συμπληρώσει την οικογενειακή της ευτυχία, καθώς η Νάταλι Πόρτμαν έχει ήδη δύο παιδιά από τον γάμο της με τον χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ -τον 15χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμάλια- με τον οποίο πήραν διαζύγιο το 2024.

Η είδηση της εγκυμοσύνης της είχε κάνει τον γύρο του κόσμου τον περασμένο Απρίλιο, όταν η ίδια σε αποκλειστική συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νέα αυτή αρχή. Τότε, δεν είχε κρύψει τη βαθιά συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη της για τον καρπό του έρωτά της με τον Τανγκί Ντεστάμπλ, χαρακτηρίζοντας την ερχόμενη μητρότητα ως ένα αληθινό «θαύμα» και «προνόμιο».

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ΝΑΤΑΛΙ ΠΟΡΤΜΑΝ
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