Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα, που σημειώθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 14:55, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 και κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος, την ώρα που στρατιωτικές πηγές επιμένουν ότι το αεροσκάφος είχε περάσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από τον διάδρομο. Χιλιάδες θεατές είδαν το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να πέφτει, ενώ ακολούθησε πυκνός μαύρος καπνός και φωτιά.

Φωτιά στο σημείο όπου κατέπεσε το μοιραίο Phantom/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Από τη συντριβή επηρεάστηκαν και εγκαταστάσεις στην περιοχή, καθώς συντρίμμια έπεσαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν σε δύο εργοστάσια που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαρύ πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις τοπικές κοινωνίες από όπου κατάγονταν οι δύο αξιωματικοί, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας

Η Πολεμική Αεροπορία και η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων εξετάζουν δύο βασικές εκδοχές για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η πρώτη αφορά ενδεχόμενο πρόβλημα που προκλήθηκε στο μαχητικό από την πίεση που δέχθηκε κατά τον ελιγμό της επίδειξης. Η δεύτερη αφορά πιθανή πρόσκρουση με σμήνος πουλιών στην περιοχή, με συνέπεια μηχανική βλάβη στους κινητήρες.

«Υπάρχει περίπτωση επειδή ήταν χαμηλά τo αεροπλάνο να έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών. Aυτό είναι μια υπόθεση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ακόμα και ένας έμπειρος πιλότος. Να έπεσε ένα σμήνος πουλιών και στους δύο κινητήρες ταυτόχρονα. Άμα σβήσουν οι κινητήρες είναι μεγάλα τα Phantom και αν είχε μικρή ταχύτητα, επειδή πήγαινε για προσγείωση... είναι η χειρότερη περίπτωση που μπορεί να συμβεί», ανέφερε χθες ο αντιπέραρχος Ιωάννης Αναστασάκης, ο οποίος έκανε και ίδιος πτήσεις στην Τανάγρα επί 4 χρόνια.

Παράλληλα, από τις δημόσιες τοποθετήσεις ειδικών έχουν τεθεί και άλλα πιθανά ενδεχόμενα προς διερεύνηση, όπως βλάβη στα χειριστήρια, πρόβλημα υγείας του χειριστή, απώλεια ενέργειας, απώλεια ελέγχου, ανθρώπινος παράγοντας ή συνθήκη CFIT, δηλαδή ελεγχόμενη πτήση μέχρι την πρόσκρουση στο έδαφος.

Άνθρωποι της Πολεμικής Αεροπορίας που γνώριζαν τους δύο αεροπόρους περιγράφουν και τους δύο ως ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης.

Η έρευνα για τη μοιραία δεξιά στροφή του Phantom

Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται τα βίντεο από κάμερες και κινητά τηλέφωνα που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση. Η αρμόδια επιτροπή διερεύνησης του αεροπορικού δυστυχήματος συλλέγει και εξετάζει επίσης συντρίμμια, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου.

Με βάση τα στοιχεία που εξετάζονται, το σχέδιο πτήσης προέβλεπε απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flying Week, πριν από τη δεξιά στροφή που θα έφερνε το αεροσκάφος ξανά σε ευθεία με τον διάδρομο σε πολύ χαμηλό ύψος και με υψηλή ταχύτητα.

Η στιγμή της απογείωσης του μοιραίου Phantom/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Το Phantom πετούσε στα 2.000 πόδια, όταν επιχειρήθηκε να γίνει η δεξιά στροφή με μεγάλη κλίση - σχεδόν κάθετη- και με μεγάλη ταχύτητα. Εκεί φαίνεται ότι έστριψε με πλήρη ισχύ, με αποτέλεσμα να αρχίσει να χάνει ύψος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το ερώτημα είναι γιατί έχασε ύψος, με αποτέλεσμα καταπέσει στο έδαφος.

Οι ερευνητές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Στο πεδίο της συντριβής, που έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, συγκεντρώνονται ευρήματα τα οποία θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι του Phantom

Στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους δύο έμπειροι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας καταγόταν από τον Πύργο και αφήνει πίσω του ένα παιδί 5 ετών. Ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου καταγόταν από τα Πράμαντα Τζουμέρκων και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ετοιμαζόταν να βαφτίσει την κόρη του.

Από αριστερά ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας

Οι δύο ιπτάμενοι είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στον τύπο του Phantom και εξειδίκευση στη δίωξη και βομβαρδισμό. Άνθρωποι από το περιβάλλον τους μιλούν για αφοσιωμένους οικογενειάρχες και άριστους χειριστές.

Θλίψη σε Πύργο, Τζουμέρκα και Ένοπλες Δυνάμεις

Η είδηση της συντριβής προκάλεσε έντονη συγκίνηση στις ιδιαίτερες πατρίδες των δύο αξιωματικών. Στα Πράμαντα Τζουμέρκων, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Νίκος Βούτσης αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Πέτρου με συγκινητική ανάρτηση.

Το πρωί της Κυριακής, στο Ησυχαστήριο του Αγίου Πορφυρίου στις Μηλιές, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των δύο ιπταμένων. Αναφερόμενος στο δυστύχημα, δήλωσε: «Έφυγαν από τη ζωή δύο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πορεία τους με ελπίδες και όνειρα, έχοντας το μέλλον μπροστά τους και την αγάπη των δικών τους. Χάθηκαν όμως υπηρετώντας το καθήκον, με βαθιά αφοσίωση στην Πατρίδα. Αυτή την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στις οικογένειές τους, στους γονείς τους και σε όλους εκείνους που τους αγάπησαν».

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συλλογή οπτικού υλικού, ευρημάτων από το σημείο της συντριβής και επιχειρησιακών δεδομένων από την πτήση. Το ζητούμενο για τις αρμόδιες αρχές είναι να αποσαφηνιστεί γιατί το Phantom δεν ανέκτησε ύψος μετά τη μοιραία δεξιά στροφή και ποια ακριβώς αλληλουχία γεγονότων οδήγησε στην τραγωδία της Τανάγρας.