Μαζαρί: Οι χαλαρές στιγμές με τα παιδιά της & το φιλί στον σύζυγό της

Τα σπάνια στιγμιότυπα από τις οικογενειακές διακοπές της στην Εύβοια

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Το τρυφερό φιλί της Ζενεβιέβ Μαζαρί στον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί απολαμβάνει διακοπές στη Νότια Εύβοια με την οικογένειά της.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από την παραμονή της σε πολυτελές resort, περιλαμβάνοντας βουτιές στην πισίνα με την κόρη της.
  • Φόρεσε εντυπωσιακό ολόσωμο μαγιό και λευκές γόβες, ποζάροντας με στυλ.
  • Δημοσίευσε τρυφερό φιλί στον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, με αφορμή 11 χρόνια γάμου.
  • Ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του GNTM στις 21 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται και οι εξορμήσεις σε μέρη με καταγάλανα νερά και εντυπωσιακές παραλίες έχουν την τιμητική τους! Μια τέτοια απόδραση πραγματοποίησε και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία βρέθηκε στη Νότια Εύβοια μαζί με την οικογένειά της.

Αντίο έξω κόσμε! Το GNTM αρχίζει και ανακοίνωσε την πρεμιέρα του!

Η αγαπημένη παρουσιάστρια και fashion expert μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη διαμονή της σε πολυτελές παραθαλάσσιο resort στον Χερόμυλο. Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε να αγναντεύει το απέραντο γαλάζιο, αλλά και να απολαμβάνει τις βουτιές της στην πισίνα μαζί με την κόρη της, Ροζαλία.

Στιγμές χαλάρωσης για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί στη Νότια Εύβοια

Στιγμές χαλάρωσης για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί στη Νότια Εύβοια

Στιγμές χαλάρωσης για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί στη Νότια Εύβοια

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε μια λήψη μέσα από το δωμάτιό της, όπου η «Ζεν» ποζάρει πιο στυλάτη από ποτέ, φορώντας ένα εντυπωσιακό ολόσωμο μαύρο μαγιό σε συνδυασμό με λευκές γόβες!

Η εντυπωσιακή λήψη της Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η εντυπωσιακή λήψη της Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί απόλαυσε τις ανέσεις του θέρετρου μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, δημοσιεύοντας μάλιστα κι ένα βίντεο από τη μεταφορά τους με golf cart. Από το απόσπασμα ξεχωρίζει το τρυφερό φιλί στο μάγουλο που δίνει στον αγαπημένο της, με τον οποίο πρόσφατα συμπλήρωσαν 11 χρόνια γάμου.

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η ανάρτηση με τον Βασίλη Καρύδη για τα 11 χρόνια γάμου

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σε χαλαρές στιγμές με τα παιδιά της, Μιχάλη και Ροζαλία

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σε χαλαρές στιγμές με τα παιδιά της, Μιχάλη και Ροζαλία

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σε χαλαρές στιγμές με τα παιδιά της, Μιχάλη και Ροζαλία

Σε άλλο στιγμιότυπο, η ίδια περπατά με τον γιο της, Μιχάλη, εν μέσω θυελλωδών ανέμων. Η fashion expert έχει τεράστια αδυναμία στα δύο της παιδιά, Ροζαλία και Μιχάλη, αν και επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιραζόμενη μόνο λίγες, ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές.

 

Απόδραση στην Εύβοια με την οικογένειά της

Αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του GNTM

Η Ζενεβιέβ γεμίζει τις μπαταρίες της λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM στις 21 Σεπτεμβρίου. Η ίδια δεν έχει κρύψει ποτέ τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στον αγαπημένο διαγωνισμό μόδας, ο οποίος επιστρέφει για 7η χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Star, έτοιμος να αναδείξει το επόμενο top model της Ελλάδας!

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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
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