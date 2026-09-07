Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πασίγνωστους φυσικούς χυμούς - «Μην τους καταναλώνετε»

Ανακαλούνται 7 είδη της εταιρείας

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (JÉSHOOTS)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί 7 είδη φυσικών χυμών από την εταιρεία ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ λόγω ανάπτυξης ευρωτίασης στο εσωτερικό του στομίου των μπουκαλιών.
  • Τα προϊόντα περιλαμβάνουν χυμούς πορτοκαλιού και 9 φρούτων με ημερομηνίες ανάλωσης έως το 2026.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και να τα επιστρέψουν.
  • Η ανάκληση αφορά μπουκάλια των 250ml, 1L και 1,5L.
  • Ο ΕΦΕΤ διεξάγει ελέγχους για την απομάκρυνση των παρτίδων από την αγορά.

O E.Φ.Ε.Τ. ανακαλεί 7 διαφορετικά είδη χυμών γνωστής εταιρείας και καλεί τους καταναλωτές να μην τους καταναλώσουν.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του οργανισμούς, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού των κάτωθι προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο 3ο χλμ Κουφαλιών–Προχώματος, ΤΚ 57100 Κουφάλια.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για: 

1) πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml,ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6 

2) πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, του 1L και του 1,5L, ανάλωση έως 24/9/26, LOT 223.6 

3) 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 12/9/26, LOT 211.6 

4) 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6 

5) 9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι του 1L, ανάλωση έως 18/9/26, LOT 217.6 

6) μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως11/9/26, LOT 210.6 

7) μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως16/9/26, LOT 215.6 

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φυσικούς χυμούς

ΕΦΕΤ - Φυσικοί χυμοί

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι. 

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. 

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