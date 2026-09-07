Φινλανδία: Νεαρός κατηγορείται για κακοποίηση 361 παιδιών μέσω social media

Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό του

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STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία pexels (Sanket Mishra)
Φινλανδία: 28χρονος Κατηγορείται Για Κακοποίηση 361 Παιδιών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 28χρονος στη Φινλανδία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9-15 ετών μέσω social media.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας και διάδοση εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα ανηλίκων.
  • Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2019 και 2022, με θύματα αγόρια από όλη τη χώρα.
  • Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε δημόσια και θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών, με 45 ημέρες προγραμματισμένων ακροάσεων.
  • Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε εν μέρει τα αδικήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Ένας 28χρονος στη Φινλανδία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω social media, συμπεριλαμβανομένου του Snapchat.

Οι βασικές κατηγορίες εναντίον του είναι οι διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων, πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων και διακεκριμένες περιπτώσεις διάδοσης εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα που απεικονίζουν ανήλικους.

Οι πράξεις αφορούν σεξουαλικά αδικήματα που έγιναν μεταξύ 2019 και 2022. Τα θύματα ήταν αγόρια που ζούσαν σε όλη την επικράτεια της σκανδιναβικής αυτής χώρας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνούσε έναν 27χρονο άνδρα που ήταν ύποπτος για 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών. Τον Ιούνιο, η εισαγγελία αποφάσισε να μην απαγγείλει κατηγορίες για τρεις από τις υποθέσεις.

Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχεσε τη συσκευή σε σχέση με μια άλλη ποινική υπόθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία τον Δεκέμβριο.

Ο άνδρας φέρεται να επικοινώνησε με τα παιδιά μέσω Snapchat, ζητώντας τους να τραβήξουν και να του στείλουν φωτογραφίες ή βίντεο με τα ίδια, είτε γυμνά είτε ελάχιστα ντυμένα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τους ζήτησε επίσης να επιδοθούν σε σεξουαλικές πράξεις.

Ο άνδρας παραδέχτηκε εν μέρει τα αδικήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Η σημερινή πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας θα είναι μια δημόσια παρουσίαση και θα πραγματοποιηθεί στο δικαστήριο της περιοχής Πιρκανμάα στο Τάμπερε (βορειοδυτικά του Ελσίνκι).

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης.

Με προγραμματισμένες περίπου 45 ημέρες ακροάσεων, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους», σύμφωνα με το δικαστήριο.

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