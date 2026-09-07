Starland: Επιστρέφει με νέες σειρές

Η αγαπημένη πρωινή ζώνη παιδικών προγραμμάτων, η πολύχρωμη Starland, ξεκινά τη νέα τηλεοπτική σεζόν έτοιμη να μετατρέψει τα πρωινά του Σαββατοκύριακου σε μια μεγάλη γιορτή φαντασίας, γέλιου και περιπέτειας.

Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, 06:00 – 12:00, η Starland υποδέχεται μικρούς και μεγάλους με νέους ήρωες αλλά και ολοκαίνουρια επεισόδια από τις πιο δημοφιλείς παιδικές σειρές.

Στο ανανεωμένο πρόγραμμα της Starland εντάσσονται επτά ολοκαίνουριες σειρές που υπόσχονται να κλέψουν τις καρδιές των παιδιών: Pocoyo, Ο Νταν αποσυνδέεται (Doug Unplug), Ki & Hi, Τα Μαρσουπιλαμίς (The Marsupilamis), Minibods, Ninja Express, Rainbow Bubblegem.



Παράλληλα, η Starland συνεχίζει να φιλοξενεί τις πιο επιτυχημένες σειρές, προσφέροντας νέες περιπέτειες για κάθε ηλικία, με νέα επεισόδια για τις σειρές, Ο Άλβιν και η παρά του, Bluey, Ο Γκρίζι και τα Λέμινγκς και ο 6ος κύκλος του PJ Masks με τίτλο PJ Masks: Power Heroes, ενώ δίνει ραντεβού με τις ξεκαρδιστικές ιστορίες των σειρών, Scooby-Doo! Mystery Incorporated, Tom & Jerry Show, Bing, Oddbods, Booba, Η Μάσα και ο Αρκούδος, The Weasy Family, Πέππα το Γουρουνάκι, Η Τρου και το Βασίλειο του Ουράνιου Τόξου, Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι.

Πέρα από την αδιάλειπτη διασκέδαση, το πρόγραμμα της Starland παραμένει σταθερά προσανατολισμένο σε θεμελιώδεις αξίες. Μέσα από τις ιστορίες των ηρώων της, η ζώνη προσεγγίζει με ευαισθησία και αμεσότητα καίρια θέματα όπως η συμπερίληψη, η αξία της φιλίας, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και οι προκλήσεις της παιδικής ηλικίας. Η αποστολή της Starland παραμένει διαχρονικά μία: περισσότερα φωτεινά παιδικά χαμόγελα κάθε Σαββατοκύριακο.

POCOYO

Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 07:15

Παιδική σειρά ισπανικής, βρετανικής, αμερικανικής συμπαραγωγής 2025

Ο Pocoyo είναι ένας ακαταμάχητος, 4χρονος εξερευνητής ντυμένος στα μπλε, γεμάτος περιέργεια και ενέργεια! Μαζί με τους φίλους του —μια ροζ ελεφαντίνα, δυναμική αλλά και τρυφερή, μια κίτρινη πάπια που συχνά έχει αστείες αντιδράσεις, το πιστό του σκυλάκι κι ένα μικρό πουλάκι— ανακαλύπτει τον κόσμο γύρω του, παρατηρώντας και απολαμβάνοντας τις περιπέτειές του. Μέσα από το παιχνίδι, το χιούμορ και τη διαδραστική αφήγηση, η σειρά προσκαλεί τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να λύσουν μικρά καθημερινά «μυστήρια», καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και τη συναισθηματική νοημοσύνη. Σε κάθε επεισόδιο, ο Pocoyo αντιμετωπίζει μια απλή κατάσταση ή ένα μικρό πρόβλημα και ανακαλύπτει αξίες όπως η φιλία, η δημιουργικότητα και η επίλυση προβλημάτων. Οι μικροί θεατές ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται ο ήρωας, καθώς και όσα συμβαίνουν γύρω του. Η σειρά χαρακτηρίζεται από απλή αφήγηση, ζωντανά χρώματα και σύντομα επεισόδια, μετατρέποντας την πρώτη επαφή των παιδιών με την τηλεόραση σε μια ασφαλή, εκπαιδευτική και διασκεδαστική εμπειρία.Η σειρά ανανεώθηκε πρόσφατα για 6η και 7η σεζόν, ενώ διαθέτει περισσότερους από 5,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο επίσημο κανάλι της στο YouTube.

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND.

https://www.star.gr/tv/starland/pocoyo

ΜΑΡΣΟΥΠΙΛΑΜΙ (THE MARSUPILAMIS)

Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 09:45

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων γαλλικής παραγωγής 2025. Η αγαπημένη παιδική σειρά Μαρσουπιλαμί επιστρέφει πιο σύγχρονη και διασκεδαστική από ποτέ! Είναι βασισμένη στους θρυλικούς χαρακτήρες Marsupilami που δημιούργησε ο Βέλγος δημιουργός κόμικ André Franquin το 1952.

Τα Μαρσουπιλαμί αφήνουν την άγρια ζούγκλα της Παλομβίας και μετακομίζουν σε ένα ακόμη πιο άγριο μέρος: την πόλη! Εκεί, τα δίδυμα αδέλφια Τζέιντ και Μίκα βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει εντελώς, όταν οι γονείς τους, που είναι εξερευνητές, τους εμπιστεύονται τρία μυστηριώδη αυγά Μαρσουπιλαμί. Δεν φαντάζονται αυτό που θα ακολουθήσει! Όταν αυτά εκκολάπτονται, τα δύο αδέλφια πρέπει να επιστρατεύσουν όλη την εφευρετικότητά τους για να προστατεύσουν τη Χόουπ, τον Τουίστερ και τον Παντς, τις τρεις ακαταμάχητες μαλλιαρές μπαλίτσες με τις τεράστιες ουρές, τις εκπληκτικές ικανότητες... και την εκρηκτική προσωπικότητα. Και το στοίχημα είναι ένα: οι νέοι και εντελώς απρόβλεπτοι φίλοι τους πρέπει να μείνουν με κάθε τρόπο κρυμμένοι! Για αυτά τα γεμάτα ενέργεια πλάσματα, οι κίνδυνοι μπορεί να παραμονεύουν σε κάθε γωνιά. Τα Μαρσουπιλαμί είναι εξαιρετικά περίεργα, παιχνιδιάρικα και λατρεύουν να εξερευνούν την πόλη, δημιουργώντας συνεχώς απρόβλεπτες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Τα δύο αδέλφια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλη τους την εξυπνάδα και τη δημιουργικότητα, σε μια σειρά γεμάτη δράση, γέλιο, περιπέτεια και ανατροπές.

Η σειρά συνδυάζει χιούμορ και δράση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει αξίες όπως η φιλία, η οικογένεια, η αφοσίωση, η προστασία των ζώων, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η δημιουργική επίλυση προβλημάτων.

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/marsoupilami-the-marsupilamis

Ο ΝΤΑΓΚ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ (DOUG UNPLUGS )

Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 10:15

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων αμερικανικής παραγωγής 2020-2022. Τι συμβαίνει όταν ένα μικρό ρομπότ αποφασίζει να ανακαλύψει τον πραγματικό κόσμο;

Ο Νταγκ είναι ένα περίεργο ρομπότ έξι ετών, που καθημερινά «συνδέεται» στο διαδίκτυο για να μάθει νέα δεδομένα για τον κόσμο γύρω του. Όμως, καθώς αντιλαμβάνεται ότι η ίδια η ζωή δεν βρίσκεται στις οθόνες, αλλά στις εμπειρίες, ο Νταγκ αποφασίζει να εξερευνήσει τον ανθρώπινο κόσμο και τις αμέτρητες πληροφορίες του! Και για να το καταφέρει αυτό, πρέπει να… αποσυνδεθεί! Με τη βοήθεια της καλύτερής του φίλης, της Έμμα -ενός μικρού ανθρώπινου «χειμάρρου» ενέργειας- εξορμούν στον κόσμο και ανακαλύπτουν όλα τα απλά και συναρπαστικά θαύματα της καθημερινότητας! Ακολουθήστε τον Νταγκ καθώς μαθαίνει για τη σχέση ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρωπότητα και πως τα δύο μαζί μπορούν να μας κρατούν πραγματικά συνδεδεμένους!

Η βασική ιδέα της σειράς είναι η μάθηση μέσα από την πραγματική εμπειρία. Ο Νταγκ ανακαλύπτει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τις πληροφορίες και την τεχνολογία. Μια ζεστή και πρωτότυπη σειρά που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή, δείχνοντας στα παιδιά ότι η αληθινή γνώση κρύβεται στη φιλία, την επαφή με τη φύση, το παιχνίδι και τη συναισθηματική σύνδεση και ανάπτυξη.

Η σειρά βασίζεται στη σειρά παιδικών βιβλίων Doug Unplugged του συγγραφέα και εικονογράφου Dan Yaccarino.

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/o-dag-aposundeetai-doug-unplugs





NINJA EXPRESS

Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 11:15

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων βελγικής, γαλλικής,

βρετανικής συμπαραγωγής 2021

Φανταστείτε μια υπηρεσία delivery που μπορεί να παραδώσει οτιδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε — χωρίς να περιορίζεται από τον χώρο ή τον χρόνο! Και για να γίνει ακόμα πιο συναρπαστικό, φανταστείτε να τη διευθύνουν… ninja με απίστευτες δυνάμεις!

Καλώς ήρθατε στη Ninja Express, την πιο απίθανη υπηρεσία ταχυμεταφορών στον κόσμο, που δεν περιορίζεται από τους νόμους του χώρου και του χρόνου. Τη διευθύνουν τρεις μικροί ninja με εκρηκτικές υπερδυνάμεις!

• Ο Aka, ο Κόκκινος Ninja, μπορεί να μικραίνει αντικείμενα απορροφώντας προσωρινά τη μάζα τους, ώστε ακόμη και το πιο τεράστιο αντικείμενο να μεταφέρεται εύκολα.

• Ο Kiro, ο Κίτρινος Ninja, έχει τη δύναμη να ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο, επιτρέποντας στην ομάδα να φτάνει παντού.

• Ο Konpeki, ο Μπλε Ninja, μπορεί να βλέπει μέσα από τον χώρο και τον χρόνο, εντοπίζοντας ακριβώς πού και πότε βρίσκεται αυτό που πρέπει να παραδώσουν.

Οι τρεις χαρακτήρες λειτουργούν συμπληρωματικά: ο καθένας έχει διαφορετική δύναμη και μόνο με τη συνεργασία τους μπορούν να ολοκληρώσουν τις πιο δύσκολες παραδόσεις. Όταν ένας πελάτης ζητά κάτι που μοιάζει αδύνατο να βρεθεί ή να μεταφερθεί, οι τρεις ninja αναλαμβάνουν δράση. Για παράδειγμα, αν κάποιος παραγγείλει έναν δεινόσαυρο ταξιδεύουν εκατομμύρια χρόνια πίσω για να τον βρουν και να τον μεταφέρουν στον προορισμό του! Φυσικά, οι αποστολές τους σπάνια πηγαίνουν όπως είχαν σχεδιαστεί, με αποτέλεσμα κάθε παράδοση να εξελίσσεται σε μια ξεκαρδιστική και απρόβλεπτη περιπέτεια.

Ταξίδια στον χρόνο, προϊστορικά πλάσματα, μαγικά αντικείμενα, απίθανους πελάτες, παράξενες αποστολές, υπερδυνάμεις, ανατροπές, γρήγορο ρυθμό, αυτή η σειρά τα έχει όλα και τα παιδιά διασκεδάζουν μέσα από τις συνεχείς αναποδιές των τριών



Ninja! Πέρα από την κωμωδία και τη δράση, η σειρά αναδεικνύει σημαντικά θέματα όπως:η συνεργασία: οι τρεις ήρωες χρειάζονται ο ένας τις ικανότητες του άλλου

η επίλυση προβλημάτων: κάθε αποστολή απαιτεί μια διαφορετική, έξυπνη λύση

η επιμονή : οι αποτυχίες δεν τους εμποδίζουν να προσπαθούν ξανά

η θετική διάθεση: ακόμη και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με αισιοδοξία

η φαντασία: η σειρά ενθαρρύνει τα παιδιά να σκέφτονται πέρα από τα συνηθισμένα όρια.

Μια σειρά κινουμένων σχεδίων γεμάτη χιούμορ, δράση, φαντασία και περιπέτεια, που προβάλλεται σε 192 χώρες

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/ninja-express

MINIBODS Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 07:45

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων βρετανικής παραγωγής 2023. Το Minibods είναι μια πολύχρωμη παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων προσχολικής ηλικίας, spin-off του δημοφιλούς Oddbods και μας μεταφέρει στη φανταστική Land of Odd, όπου ζουν έξι μικροί, πολύχρωμοι και χνουδωτοί φίλοι, που μετατρέπουν τις απλές καθημερινές καταστάσεις σε ξεκαρδιστικές περιπέτειες. Ένα ποδήλατο, ένα πάρτι, το μαγείρεμα, ένα παιχνίδι ή ένα μικρό πρόβλημα μπορούν πολύ εύκολα να εξελιχθούν σε μια μεγάλη περιπέτεια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν μιλούν. Η ιστορία και τα συναισθήματα μεταδίδονται αποκλειστικά μέσα από τις έντονες εκφράσεις, τις κινήσεις, τη μουσική, γεγονός που κάνει τη σειρά εύκολα κατανοητή στα παιδιά όλου του κόσμου. Χωρίς διαλόγους, αλλά με άφθονο χιούμορ και εκφραστικότητα, οι Minibods μαθαίνουν να ξεπερνούν εμπόδια, να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να συνεργάζονται και να φροντίζουν ο ένας τον άλλον. Μια πολύχρωμη σειρά προσχολικής ηλικίας που ενθαρρύνει τα παιδιά να είναι ο εαυτός τους και να ανακαλύπτουν τη χαρά στις μικρές στιγμές. Πίσω από το χιούμορ και τις σκανταλιές των Minibods, κάθε ιστορία δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν συναισθήματα και κοινωνικές συμπεριφορές, εστιάζοντας σε θέματα όπως, φιλία και συνεργασία, θάρρος και αυτοπεποίθηση, κατανόηση και διαχείριση συναισθημάτων, αποδοχή της διαφορετικότητας, σεβασμό και φροντίδα για τους άλλους, δημιουργικότητα και εξερεύνηση. Μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική σειρά που ενθαρρύνει τα μικρά παιδιά να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους και να ανακαλύψουν τη χαρά στα απλά πράγματα, καθώς γίνονται η καλύτερη και η πιο γενναία εκδοχή του εαυτού τους.

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/minibods

RAINBOW BUBBLEGEM

Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 09:15

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων νοτιοκορεάτικης και κινεζικής

συμπαραγωγής 2023.

Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα μαγικό υποθαλάσσιο βασίλειο, όπου ζουν επτά πριγκίπισσες γοργόνες, η Purple, η Red, η Orange, η Yellow, η Green, η Blue και η Indigo! Κάθε πριγκίπισσα διαθέτει μοναδική προσωπικότητα και ιδιαίτερες ικανότητες. Η διαφορετικότητά τους είναι σημαντικό στοιχείο της ιστορίας, καθώς

πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται παρά τις διαφωνίες και τις διαφορετικές απόψεις τους και αυτό γίνεται η μεγαλύτερη δύναμή τους!

Όταν τα πολύτιμα Bubblegems διασκορπίζονται στη στεριά, οι επτά νεαρές πριγκίπισσες ξεκινούν μια συναρπαστική αποστολή στον κόσμο των ανθρώπων. Μεταμορφώνονται σε μαθήτριες και φοιτούν σε ένα σχολείο ανθρώπων, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσουν τα χαμένα μαγικά πετράδια. Το έργο τους, όμως, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνο εξαιτίας της μάγισσας Black Dia! Η Black Dia έχει τα δικά της σχέδια για τα Bubblegems, καθώς θέλει να τα αποκτήσει για να κυριαρχήσει στον υποθαλάσσιο κόσμο! Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της σειράς είναι η αντίθεση ανάμεσα στον υποθαλάσσιο κόσμο και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Οι πριγκίπισσες πρέπει να προσαρμοστούν στο σχολείο, να κάνουν φίλους και να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις, κρατώντας παράλληλα μυστική την πραγματική τους ταυτότητα. Η σειρά συνδυάζει τη μαγική περιπέτεια με θέματα που είναι οικεία στα παιδιά, όπως το σχολείο, οι ανταγωνισμοί, η αυτοπεποίθηση, η αποδοχή, το θάρρος, η επίλυση προβλημάτων, η ομαδικότητα, η προσαρμοστικότητα.

Μια πολύχρωμη περιπέτεια για τη σημασία της φιλίας, της συνεργασίας, της δύναμης του να αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα και να στηρίζεις τους άλλους, μένοντας πιστός στον εαυτό σου.

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/rainbow-bubblegem

KI & HI

Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 11:15

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων γαλλικής και βελγικής συμπαραγωγής 2025.

Το Ki & Hi είναι μια ξεκαρδιστική παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων που ακολουθεί δύο αδέλφια, τον Ki, 10 ετών, και τον Hi, 6 ετών, οι οποίοι ζουν στο φανταστικό

Βασίλειο των Πάντα. Ο Ki είναι ο μεγαλύτερος αδελφός: έξυπνος, αστείος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και συχνά… λίγο πειραχτήρι. Ο μικρότερος Hi είναι γλυκός, πανέξυπνος και ιδιαίτερα σκανταλιάρης. Τα δύο αδέλφια τσακώνονται, ανταγωνίζονται και κάνουν συνεχώς φάρσες ο ένας στον άλλον, αλλά όταν χρειάζεται συνεργάζονται και αποδεικνύουν πόσο αγαπιούνται. Οι περιπέτειές τους συνδυάζουν χιούμορ, φαντασία και καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις, όπου το συνηθισμένο μπλέκεται με το παράξενο και το απρόβλεπτο.

Μέσα από τη σχέση τους η σειρά αναδεικνύει θέματα όπως: η αγάπη και οι οικογενειακοί δεσμοί, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια, το χιούμορ και το παιχνίδι, ο ανταγωνισμός μεταξύ αδελφών, η επίλυση προβλημάτων, οι καθημερινές οικογενειακές σχέσεις.

Η βασική ιδέα είναι ότι τα αδέλφια μπορεί να τσακώνονται, αλλά στο τέλος παραμένουν ενωμένα και στηρίζουν το ένα το άλλο.

Μια σειρά γεμάτη ζωντάνια για τη μοναδική σχέση μεταξύ αδελφών, βασισμένη στο επιτυχημένο γαλλικό manga Ki & Hi, που δημιούργησε ο Kevin Tran, αντλώντας έμπνευση από τη δική του σχέση με τον μικρότερο αδελφό του.

*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/ki-hi

PJ MASKS : POWER HEROES

Νέος κύκλος επεισοδίων – Νέος τίτλος

Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 10:15

Παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων γαλλικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2023



Την ημέρα, ο Κόνορ, ο Γκρεγκ και η Αμάγια είναι τρία συνηθισμένα παιδιά, αχώριστοι φίλοι και συμμαθητές. Όταν όμως πέφτει η νύχτα, ενεργοποιούν τα μαγικά τους βραχιόλια και μεταμορφώνονται στον Κάτμποϊ, τον Γκέκο και την Ολέτ, τους ατρόμητους PJ Masks! Ο Κάτμποϊ ή Κόνορ, έχει γαλάζια μάτια και καστανά μαλλιά. Όταν μεταμορφώνεται, φοράει ένα μπλε κοστούμι με αυτιά γάτας και μια λεπτή ουρά. Αυτός είναι ο ηγέτης της ομάδας. Έχει υπερ-ακοή, μπορεί να πηδήσει ψηλά και μακριά και να τρέξει εξαιρετικά γρήγορα σαν γάτα! Έχει όμως μια αδυναμία, φοβάται το νερό, ένα ελάττωμα, που οι αντίπαλοι του μπορεί να χρησιμοποιήσουν εναντίον του!

Η Ολέτ ή Αμάγια, έχει έντονο βλέμμα και καστανά μαλλιά, φοράει γυαλιά και κάνει ακροβατικές κινήσεις! Όταν μεταμορφώνεται φοράει μια κόκκινη στολή. Είναι σε θέση να δει στο σκοτάδι, ενώ η κάπα της μπορεί

να μετατραπεί σε φτερά και με αυτά να πετάξει ή να δημιουργήσει φοβερό αέρα για να απωθήσει τους αντιπάλους της!

Ο Γκέκο ή Γκρεγκ, έχει πράσινα μάτια και ξανθά μαλλιά και είναι απίστευτα ευλύγιστος! Όταν μεταμορφώνεται φοράει ένα πράσινο κοστούμι με μια ουρά ερπετού, με πτερύγια στην κορυφή του κεφαλιού του, και βεντούζες στα χέρια του. Μπορεί να αλλάζει χρώματα ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκεται, να σηκώνει μεγάλο βάρος, να αναρριχάται σε τοίχους, να σταματάει οχήματα, να περπατάει στο νερό!

Οι τρεις ήρωες, οι οποίοι ενώνονται με μια βαθιά και αληθινή φιλία αποκτούν νέους συμμάχους! Νέοι ήρωες με ξεχωριστές δυνάμεις εντάσσονται στην ομάδα, δημιουργώντας τους Power Heroes, μια μεγαλύτερη ομάδα υπερηρώων! Οι νέοι συνεργάτες τους είναι η Ice Cub, η Lilyfay, ο Bastet, ο Newton Star, η An Yu, ο Armadylan και ο πιστός PJ Robot! Οι αποστολές τους δεν περιορίζονται, πλέον, μόνο στην πόλη. Οι ήρωες ταξιδεύουν σε διαφορετικά μέρη, όπως το διάστημα, το Mystery Mountain και τον παγωμένο κόσμο Ice World, αντιμετωπίζοντας νέες απειλές. Όπως πάντα, με καλή συνεργασία, οι ήρωες καταφέρνουν να λύσουν το κάθε πρόβλημα και να καταπολεμήσουν το έγκλημα, ανταλλάσσοντας ιδέες και αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες τους. Μαζί ζουν απίθανες περιπέτειες, έρχονται αντιμέτωποι με γνώριμους αλλά και νέους αντιπάλους, μαθαίνουν πολύτιμα μαθήματα για τη ζωή και τους ανθρώπους και φροντίζουν μέσα στη νύχτα, η επόμενη μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη! Γιατί τελικά η ώρα του ύπνου, είναι η καλύτερη ώρα για να πολεμήσεις το έγκλημα!

Μέσα από τις περιπέτειες των PJ MASKS : POWER HEROES τα παιδιά μαθαίνουν για τις θετικές αξίες της ομαδικότητας, της συνεργασίας, της αυτοπεποίθησης, της φιλίας, της αλληλοβοήθειας, της ανάληψης ευθύνης, της χρήσης των ικανοτήτων για καλό σκοπό. Γιατί ένας πραγματικός ήρωας δεν είναι απλώς δυνατός, ξέρει να συνεργάζεται, να βοηθά τους άλλους και να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του με υπευθυνότητα.

Η σειρά βασίζεται στη γαλλική σειρά βιβλίων “Les Pyjamasques” από τον Romuald Racioppo



*Η σειρά προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

Τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα On Line στη STARLAND

https://www.star.gr/tv/starland/pj-masks-power-heroes

Επίσης On Line στη STARLAND είναι διαθέσιμα επεισόδια από τις σειρές:

Oddbods

https://www.star.gr/tv/starland/oddbods

Booba

https://www.star.gr/tv/starland/booba

Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι

https://www.star.gr/tv/starland/to-kouklospito-tis-gabi-gabbys-dollhouse

Η Μάσα και ο αρκούδος

https://www.star.gr/tv/starland/i-masa-kai-o-arkoudos-masha-and-the-bear

Ο Γκρίζι και τα Λέμινγκς

https://www.star.gr/tv/starland/o-grizi-kai-ta-lemings-grizzy-the-lemmings

The Weasy Family

https://www.star.gr/tv/starland/the-weasy-family

