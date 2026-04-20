Γιάννης Στάνκογλου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Χαρούλα Αλεξίου

Ο Γιάννης Στάνκογλου είχε τη χαρά και την τιμή να βρεθεί στον ίδιο χώρο με μια γυναίκα που θαυμάζει και εκτιμά ιδιαίτερα, τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως άνθρωπο.

Αυτή δεν είναι άλλη από τη Χάρις Αλεξίου, η οποία δεν έχει πάψει ποτέ να τον συγκινεί και να τον συντροφεύει μέσα από τα τραγούδια και τη μοναδική φωνή της.

Ο ίδιος δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Τυχαίες συναντήσεις με ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ! Τεράστιος θαυμασμός!», εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την εκτίμησή του προς τη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Η ανάρτηση του Γιάννη Στάνκογλου

Ο Γιάννης Στάνκογλου βλέπει τα social media ως έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με το κοινό που τον παρακολουθεί στο θέατρο και την τηλεόραση. Μία από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί πιο συχνά είναι το Instagram, όπου μοιράζεται προσωπικές και επαγγελματικές του στιγμές - όπως και την πρόσφατη, ευχάριστη συνάντησή τους.

Πλέον, ο ηθοποιός μπορεί να θεωρεί και συνάδελφό του τη Χαρούλα Αλεξίου, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δυναμική είσοδο στον χώρο της υποκριτικής. Οι ικανότητές της στην πρόζα έχουν ήδη ξεχωρίσει, ιδιαίτερα μέσα από τον ρόλο της στη δημοφιλή σειρά Maestro.