Ο Ανδρέας Χαλμπές στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Emil Frey

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Αυτοκινητο
Ο Ανδρέας Χαλμπές στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Emil Frey
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Ο Όμιλος Emil Frey στην Ελλάδα ανακοινώνει την ένταξη του κ. Ανδρέα Χαλμπέ στη διοικητική του ομάδα, στη θέση του Managing Director New Business Development, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του στην ελληνική αγορά.

Ο κ. Χαλμπές θα αναφέρεται στον Country Head του Ομίλου, κ. Γιάννη Καλλίγερο, και θα έχει ως βασική αποστολή την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση στρατηγικών ευκαιριών, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου στη χώρα μας.

Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο της αυτοκίνησης, έχοντας αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης σε κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Η επαγγελματική του πορεία συνδυάζει τη στρατηγική και εμπορική ανάπτυξη με τη διοίκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών, με σταθερό προσανατολισμό στην επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Ο Ανδρέας Χαλμπές γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration & Marketing από το American College of Greece (Deree College) και μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Management Science από το De Montfort University στο Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Η ένταξή του στη διοικητική ομάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομίλου Emil Frey για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.
 

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ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΛΜΠΕΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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