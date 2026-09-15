IVECO GREECE: Νέος διευθυντής επαγγελματικών οχημάτων

Ο κύριος Κωνσταντίνος Ρουσσόπουλος και το βιογραφικό του

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Αυτοκινητο
IVECO GREECE: Νέος διευθυντής επαγγελματικών οχημάτων
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Με περισσότερα από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων, ο Κωνσταντίνος Ρουσσόπουλος διαθέτει εκτενή γνώση της Ελληνικής αγοράς, έχοντας δραστηριοποιηθεί στους τομείς των πωλήσεων, του product management, των μεγάλων εταιρικών πελατών και της ανάπτυξης εμπορικών λύσεων για τον κλάδο των μεταφορών.

Πριν από την ένταξή του στην PJ CONDELLIS S.A., κατείχε τη θέση του Key Account & Product Manager Mitsubishi Fuso Trucks στη Star Automotive Hellas, μέλος του Emil Frey Group, με ευθύνη  τη διαχείριση προϊόντος και τις πωλήσεις στόλου ηλεκτρικών και πετρελαιοκίνητων φορτηγών FUSO στην Ελληνική αγορά. 

Είχε προηγηθεί μία πολυετής πορεία στη Mercedes-Benz Hellas και στη συνέχεια στη Star Automotive Hellas, όπου από το 2007 έως το 2023 δραστηριοποιήθηκε στις πωλήσεις βαρέων φορτηγών Mercedes-Benz και επαγγελματικών οχημάτων FUSO. Η εμπειρία του περιλαμβάνει τη διαμόρφωση εξειδικευμένων λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, τη διαχείριση σύνθετων πωλήσεων και τη συνεργασία με εταιρικούς στόλους και επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών.

Νωρίτερα στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε στην Π. Πετρόπουλος Α.Ε. ως Bus Sales Engineer, με αντικείμενο τις πωλήσεις λεωφορείων στην Ελληνική αγορά. Η ένταξη του Κωνσταντίνου Ρουσσόπουλου στο δυναμικό της PJ CONDELLIS S.A.  ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα των επαγγελματικών οχημάτων. Η γνώση της αγοράς, η εμπειρία του στις πωλήσεις και στη διαχείριση προϊόντων, καθώς και η εξοικείωσή του με τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτροκίνηση, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 

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IVECO
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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