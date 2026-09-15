Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας

Ο ίδιος δε δείχνει ιδιαίτερα... θερμός στο να αναλάβει τον ρόλο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.09.26 , 11:00 «Πέρσες» του Αισχύλου, στο Θέατρο Φούρνος, από τις 14 Οκτωβρίου 2026
15.09.26 , 10:56 Matthew Rhys: Η ιστορική βραδιά στα Emmy – Δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου
15.09.26 , 10:43 Αυξήθηκαν οι δανεισμοί βιβλίων από τις βιβλιοθήκες για το 2025
15.09.26 , 10:30 Μαζωνάκης: Τα alarm, η επανεκκίνηση στο μηχάνημα και η στιγμή της ανακοπής
15.09.26 , 10:29 Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
15.09.26 , 10:23 Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση το 17 ημερών βρέφος- Τι υποστηρίζει η μητέρα του
15.09.26 , 10:15 IVECO GREECE: Νέος διευθυντής επαγγελματικών οχημάτων
15.09.26 , 10:00 Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας
15.09.26 , 10:00 Συνταγή για μοσχαράκι με σάλτσα μήλου και τηγανητές πατάτες
15.09.26 , 09:54 Οι κορυφαίες φθινοπωρινές τροφές που θα ωφελήσουν την υγεία σας
15.09.26 , 09:45 Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα & αυτόν και τη δουλειά του»
15.09.26 , 09:35 Καιρός: Έρχεται τριήμερο με βροχές και ισχυρές καταιγίδες
15.09.26 , 09:32 Τρομακτικό ατύχημα: Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ρόδα λούνα παρκ στην Ινδία
15.09.26 , 09:27 Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!
15.09.26 , 09:12 BMW: Νέα πρωτότυπα συστήματα ασφαλείας με βίντεο
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα & αυτόν και τη δουλειά του»
ΔΥΠΑ: Χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
Χασαπόπουλος για κηδεία Μαζωνάκη: «Θα το πω, ο Σάκης γιατί δεν πήγε;»
Μαζωνάκης: Τα alarm, η επανεκκίνηση στο μηχάνημα και η στιγμή της ανακοπής
Γιατροί Μαζωνάκη: «Έχεις δύο χρόνια να ζήσεις» - Νέα καταγγελία
Τέο Τζέιμς: Ο βασικός υποψήφιος για τον νέο James Bond είναι Έλληνας
Τρομακτικό ατύχημα: Μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ρόδα λούνα παρκ στην Ινδία
Χανιά: Σε σοβαρή κατάσταση το 17 ημερών βρέφος- Τι υποστηρίζει η μητέρα του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τέο Τζέιμς: Έλληνας Ο Βασικός Υποψήφιος για Το James Bond/ Koινωνία Ώρα MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τέο Τζέιμς, ο ηθοποιός ελληνικής καταγωγής που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο James Bond, συμμετείχε σε ένα διαφορετικό γαστρονομικό challenge, δοκιμάζοντας για ακόμη μία φορά γεύσεις από την ελληνική κουζίνα.

Ο 41χρονος ηθοποιός, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Θεόδωρος Πίτερ Τζέιμς Ταπτικλής, βρέθηκε σε μια ιδιαίτερη «μονομαχία» γεύσεων με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Gentlemen», Κάγια Σκοντελάριο. Οι δύο ηθοποιοί κλήθηκαν να δοκιμάσουν ελληνικές και βραζιλιάνικες λιχουδιές και στη συνέχεια να αποφασίσουν ποια από τις δύο κουζίνες κερδίζει τις εντυπώσεις.

Από το ελληνικό τραπέζι δεν έλειψαν το γιαούρτι, τα ντολμαδάκια, ο μπακλαβάς, τα μπισκότα και το ούζο. Οι συγκεκριμένες γεύσεις συγκρίθηκαν με δημοφιλή βραζιλιάνικα εδέσματα και ποτά, μεταξύ των οποίων η Paçoquita, το açaí, η Coxinha, το Brigadeiro και η Cachaça.

Παρά την ελληνική καταγωγή του Τέο Τζέιμς, η τελική αναμέτρηση ανέδειξε νικήτρια τη Βραζιλία με σκορ 3-2.

Δες το βίντεο:

Στο επίκεντρο ξανά το όνομα του Τέο Τζέιμς για τον James Bond

Το όνομα του Τέο Τζέιμς έχει συνδεθεί αρκετές φορές με τον ρόλο του 007, καθώς θεωρείται ένας από τους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί πως η προοπτική αυτή δεν τον ενθουσιάζει ιδιαίτερα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο ηθοποιός σχολίασε πως αισθάνεται πλέον «πολύ μεγάλος» για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν εξαιρετικά απαιτητικό χαρακτήρα, από τον οποίο θα ήταν δύσκολο να αποστασιοποιηθεί κάποιος μετά τον ρόλο αυτόν.

Μιλώντας παράλληλα στο Extra, ο Τζέιμς χαρακτήρισε τον James Bond ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας και κουλτούρας. Παρότι δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες, οι δηλώσεις του δείχνουν πως δεν επιδιώκει ενεργά τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο ίδιος έχει αναφέρει πως η τεράστια δημοσιότητα που συνοδεύει τον James Bond θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την ιδιωτικότητά του και να επηρεάσει τόσο τη σύζυγό του, Ρουθ Κεάρνι, όσο και τα δύο παιδιά τους.

Όπως έχει εξηγήσει, μια τέτοια αλλαγή θα σήμαινε πως ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως μια βόλτα στον δρόμο, θα γίνονταν δύσκολες λόγω της αναγνωρισιμότητας. Για τον ίδιο, η επίδραση που θα είχε αυτή η κατάσταση στην οικογένειά του αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Ο Τέο Τζέιμς είναι ένα από τα αρκετά ονόματα Βρετανών ηθοποιών που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ,  ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του ως πράκτορας 007 με την ταινία «No Time to Die» το 2021.

Η διαδικασία επιλογής του νέου James Bond έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η Amazon MGM ανακοίνωσε τον Μάιο ότι πραγματοποιούνται auditions για την επόμενη ταινία. Η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει πως περισσότερες πληροφορίες για τον νέο πρωταγωνιστή θα γίνουν γνωστές όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΟ ΤΖΕΙΜΣ
 |
JAMES BOND
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Matthew Rhys: Δύο Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου Στην Ίδια Βραδιά
Celebrities & Gossip Νεα
Matthew Rhys: Η ιστορική βραδιά στα Emmy – Δύο βραβεία Α’ ανδρικού ρόλου
Όλγα Φαρμάκη - Μανούσος Φαρμάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Όλγα Φαρμάκη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 32χρονου αδερφού της Μανούσου
Αφροδιτη Μάνου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μάνου για Μαζωνάκη: «Ούτε που τον ήξερα & αυτόν και τη δουλειά του»
Τζάστιν - Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος Οκτώ Χρόνων για το Ζεύγος
Celebrities & Gossip Νεα
Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Επέτειος οκτώ χρόνων για το ζευγάρι!
Κατερίνα Λιόλιου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
«Μας έχεις κάνει κομμάτια»: Η Κατερίνα Λιόλιου αποχαιρετά τον Μαζωνάκη
Μιχάλης Κουϊνέλης - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μιχάλης Κουϊνέλης – Γιώργος Μαζωνάκης: «Έτσι περνάγαμε στο στούντιο»
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη Η Μπεκατώρου
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαζωνάκη: Συντετριμμένη η Μπεκατώρου - Στο πλευρό της ο σύζυγός της
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Η πρώτη ματιά στη νέα ζωή τους στη Βρετανία!
Αντρέας Γεωργίου - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Αντρέας Γεωργίου: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συζητούσαμε να κάνει γκεστ...»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top