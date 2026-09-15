Ο Τέο Τζέιμς, ο ηθοποιός ελληνικής καταγωγής που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται συχνά ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο James Bond, συμμετείχε σε ένα διαφορετικό γαστρονομικό challenge, δοκιμάζοντας για ακόμη μία φορά γεύσεις από την ελληνική κουζίνα.

Ο 41χρονος ηθοποιός, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Θεόδωρος Πίτερ Τζέιμς Ταπτικλής, βρέθηκε σε μια ιδιαίτερη «μονομαχία» γεύσεων με τη συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Gentlemen», Κάγια Σκοντελάριο. Οι δύο ηθοποιοί κλήθηκαν να δοκιμάσουν ελληνικές και βραζιλιάνικες λιχουδιές και στη συνέχεια να αποφασίσουν ποια από τις δύο κουζίνες κερδίζει τις εντυπώσεις.

Από το ελληνικό τραπέζι δεν έλειψαν το γιαούρτι, τα ντολμαδάκια, ο μπακλαβάς, τα μπισκότα και το ούζο. Οι συγκεκριμένες γεύσεις συγκρίθηκαν με δημοφιλή βραζιλιάνικα εδέσματα και ποτά, μεταξύ των οποίων η Paçoquita, το açaí, η Coxinha, το Brigadeiro και η Cachaça.

Παρά την ελληνική καταγωγή του Τέο Τζέιμς, η τελική αναμέτρηση ανέδειξε νικήτρια τη Βραζιλία με σκορ 3-2.

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Στο επίκεντρο ξανά το όνομα του Τέο Τζέιμς για τον James Bond

Το όνομα του Τέο Τζέιμς έχει συνδεθεί αρκετές φορές με τον ρόλο του 007, καθώς θεωρείται ένας από τους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να διαδεχθούν τον Ντάνιελ Κρεγκ. Ο ίδιος, ωστόσο, έχει αφήσει να εννοηθεί πως η προοπτική αυτή δεν τον ενθουσιάζει ιδιαίτερα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, ο ηθοποιός σχολίασε πως αισθάνεται πλέον «πολύ μεγάλος» για να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν εξαιρετικά απαιτητικό χαρακτήρα, από τον οποίο θα ήταν δύσκολο να αποστασιοποιηθεί κάποιος μετά τον ρόλο αυτόν.

Μιλώντας παράλληλα στο Extra, ο Τζέιμς χαρακτήρισε τον James Bond ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας και κουλτούρας. Παρότι δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές φήμες, οι δηλώσεις του δείχνουν πως δεν επιδιώκει ενεργά τον συγκεκριμένο ρόλο.

Ο ίδιος έχει αναφέρει πως η τεράστια δημοσιότητα που συνοδεύει τον James Bond θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την ιδιωτικότητά του και να επηρεάσει τόσο τη σύζυγό του, Ρουθ Κεάρνι, όσο και τα δύο παιδιά τους.

Όπως έχει εξηγήσει, μια τέτοια αλλαγή θα σήμαινε πως ακόμη και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως μια βόλτα στον δρόμο, θα γίνονταν δύσκολες λόγω της αναγνωρισιμότητας. Για τον ίδιο, η επίδραση που θα είχε αυτή η κατάσταση στην οικογένειά του αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Ο Τέο Τζέιμς είναι ένα από τα αρκετά ονόματα Βρετανών ηθοποιών που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί ως πιθανοί διάδοχοι του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του ως πράκτορας 007 με την ταινία «No Time to Die» το 2021.

Η διαδικασία επιλογής του νέου James Bond έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η Amazon MGM ανακοίνωσε τον Μάιο ότι πραγματοποιούνται auditions για την επόμενη ταινία. Η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει πως περισσότερες πληροφορίες για τον νέο πρωταγωνιστή θα γίνουν γνωστές όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής.