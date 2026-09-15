Μαζωνάκης: Λιποθύμησε η γιατρός - Έκλαιγε και αρνήθηκε βοήθεια του ΕΚΑΒ

«Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου» - Τι είπε στην απολογία της

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Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 15.09.26, 22:34
Μαραθώνιες οι απολογίες των κατηγορούμενων γιατρών / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιατρός κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και κατέθεσε για 8 ώρες ενώπιον του ανακριτή.
  • Μετά την κατάθεσή της, λιποθύμησε και αρνήθηκε βοήθεια από το ΕΚΑΒ, παρά την κακή ψυχολογική της κατάσταση.
  • Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σύμφωνα με την επιστήμη και αρνήθηκε την κατηγορία περί δόλου.
  • Ο ανακριτής εστιάζει στο διάστημα 49 λεπτών από τον πρώτο συναγερμό μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ.
  • Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Για περίπου 8 ώρες κατέθετε ενώπιον του ανακριτή η γιατρός που είναι κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο που διατηρούσε με τον σύζυγό της. Μετά το τέλος της κατάθεσής της, λιποθύμησε έξω από το γραφείο του ανακριτή, ενώ αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ.

Μαζωνάκης: «Να παραγγείλω φαγητό;» – Η στάση της γιατρού στην Ασφάλεια

Ένταση επικράτησε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, λίγο μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας της γιατρού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αστυνομικοί έσπευσαν να τη βοηθήσουν και την ξάπλωσαν στα καθίσματα έξω από τα ανακριτικά γραφεία.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. Η κατηγορούμενη γιατρός, σε κακή ψυχολογική κατάσταση και κλαίγοντας, φέρεται να απευθύνθηκε στους διασώστες λέγοντας πως δε χρειάζεται βοήθεια.

Για λίγα λεπτά διακόπηκε και η απολογία του συζύγου της, ο οποίος επίσης είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση, προκειμένου να βγει από το ανακριτικό γραφείο και να βρεθεί στο πλευρό της.

«Έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου» - Τι είπε στην απολογία της 

Η κατηγορούμενη φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία και να υποστήριξε ότι από την πλευρά της δεν υπήρξε καμία παράνομη ή δόλια πράξη.   

O ανακριτής έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο διάστημα των 49 λεπτών από την πρώτη ένδειξη συναγερμού του μηχανήματος μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ. Πρόκειται για χρονικό σημείο που εξετάζεται λεπτομερώς από τις Αρχές, καθώς στη δικογραφία έχουν ενταχθεί ψηφιακά δεδομένα από τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, στα οποία αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, και η χρονική στιγμή του πρώτου συναγερμού. 

«Δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατηγορούμενη επέμεινε κατά την απολογία της ότι ενήργησε σύμφωνα με όσα προβλέπονται και ότι έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, φέρεται να απέρριψε τον ισχυρισμό περί δόλου, υποστηρίζοντας πως το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου λειτουργούσε απολύτως νόμιμα. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατό του

Η κατηγορούμενη βρισκόταν στο γραφείο του ανακριτή για πάνω από 8 ώρες / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Η απολογία της ολοκληρώθηκε και πλέον ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο σύζυγός της, ο οποίος επίσης καλείται να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση και της δικής του απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων και για το ενδεχόμενο προφυλάκισής τους.

Γιώργος Μαζωνάκης: O γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατό του

Σειρά πήρε ο σύζυγος της κατηγορούμενης γιατρού που είναι και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στο Κολωνάκι / Φωτογραφία Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα το οποίο, σε περίπτωση καταδίκης, μπορεί να επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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