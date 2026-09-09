Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 9/9 από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Για σήμερα όμως, Τετάρτη, το καλοκαίρι κρατά λίγο ακόμα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, το μελτέμι και η ζέστη παραμένουν στο προσκήνιο. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν σήμερα έως και τα 7 μποφόρ με την θερμοκρασία να κειμένεται στους 33 - 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας.

Από την Πέμπτη οι βροχές θα συνεχιστούν στα δυτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά, δίνοντας χώρο στην θερμοκρασία να ανέβει ξανά.

Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και πάλι θερμοκρασίες πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, αλλά από την Κυριακή θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει το σκηνικό με

περισσότερες βροχές και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Σάκης Αρναούτογλου: Αύξηση βροχοπτώσεων και υποχώρηση της θερμοκρασίας

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας και αύξηση των βροχοπτώσεων.

Όπως σημειώνει, μέχρι και το Σάββατο ο καιρός θα διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά του, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τις βροχές να περιορίζονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Από την Κυριακή, όμως, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Καιρός: Πιθανότητα βροχών και στην Αττική

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η τάση που περιγράφει ο Σάκης Αρναούτογλου δείχνει πιθανότητα για πιο οργανωμένη επιδείνωση, με βροχές και κατά τόπους εντονότερα φαινόμενα κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα.

Μάλιστα δεν αποκλείονται βροχές και στην Αττική.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει και ο ίδιος ο μετεωρολόγος, πρόκειται για εκτίμηση αρκετών ημερών, επομένως χρειάζονται τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων ημερών για να επιβεβαιωθεί ο χρόνος και ο τόπος εκδήλωσης των φαινομένων.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με το meteo τέλος, για σήμερα, Τετάρτη, αναμένονται γενικά καλές συνθήκες στη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις.

Τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο, οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου και στα ορεινά της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή. Στη Θεσσαλία αναμένεται να φτάσει τους 32-34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν κατά τόπους στους 31-33 βαθμούς.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 28-30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 29-32, στην Ήπειρο από 16 έως 30-32, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32 και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 28-30 βαθμούς.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο Αιγαίο. Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι-βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, επίσης έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28-29 βαθμούς.

Καιρός: Τι αλλάζει από την Κυριακή

Χωρίς σημαντικές μεταβολές αναμένεται να κυλήσουν η Πέμπτη και η Παρασκευή, με μικρή πιθανότητα βροχής και ενδεχόμενα ασθενή φαινόμενα κυρίως στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας.

Το Σάββατο ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς βροχές στα δυτικά.

Από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όμως, διαφαίνεται σταδιακή αύξηση των βροχοπτώσεων, αρχικά από τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα πιθανόν να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Παράλληλα, αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν κοντά στους 28 - 29 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία η τάση για πιο δροσερό καιρό φαίνεται να διατηρείται έως περίπου τις 19 Σεπτεμβρίου.