Τα 58 του χρόνια συμπλήρωσε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο Μάρκος Σεφερλής.

Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, ο γνωστός κωμικός έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο για το πέρασμα του χρόνου και την αγάπη του κόσμου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή του, δίνοντας το «παρών» στις παραστάσεις του.

«Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά!

Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου», έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής.

Η μακροσκελής ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή

Χωρίς τους αγαπημένους του ανθρώπους, ο ηθοποιός δε θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Ο ίδιος έχει αναφερθεί μέσα από τις συνεντεύξεις του στην αδυναμία του στη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του. Ο Χάρης Σεφερλής έχει γίνει πια ολόκληρο παλικάρι, με τους γονείς του να μη διστάζουν να μοιραστούν δημόσια σπάνιες στιγμές μαζί του, δείχνοντας το στενό δέσιμο που υπάρχει στην οικογένεια.