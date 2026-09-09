Μάρκος Σεφερλής: Η μακροσκελής ανάρτηση για τα 58α γενέθλιά του

Το δημόσιο ευχαριστώ στο κοινό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 10:10 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Κολωνία
09.09.26 , 10:00 Φτιάξτε χειροποίητα κανελόνια με pulled μοσχάρι, κρέμα τυρί και μυρωδικά
09.09.26 , 09:48 Λίντσεϊ Κλάνσι: «Ήμασταν έτοιμοι να την αθωώσουμε»
09.09.26 , 09:45 Δημογραφικό: Λιγότεροι μαθητές στην Ελλάδα - «Κερδίζει» η Τουρκία
09.09.26 , 09:21 Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
09.09.26 , 09:05 Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα
09.09.26 , 09:03 Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία
09.09.26 , 09:03 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η μουσική, ο έρωτας, η κόρη του και το πρόωρο τέλος
09.09.26 , 08:57 Μάρκος Σεφερλής: Η μακροσκελής ανάρτηση για τα 58α γενέθλιά του
09.09.26 , 08:05 Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
09.09.26 , 08:01 Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
09.09.26 , 07:53 Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
09.09.26 , 07:43 Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
09.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 9 Σεπτεμβρίου
08.09.26 , 23:46 Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Έδωσαν την κόρη μου στα χέρια του δολοφόνου»
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Το κομμένο διαβατήριο, τα οστά και η κινεζική μαφία
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από παρουσιαστές ειδήσεων…μέχρι μάγειρες!
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP - Νίκος Δρούκας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκος Σεφερλής γιόρτασε τα 58α γενέθλιά του στις 8 Σεπτεμβρίου.
  • Στην ανάρτησή του, εξέφρασε ευγνωμοσύνη για την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου στις παραστάσεις του.
  • Αναφέρθηκε στη σημασία του γέλιου και της σύνδεσης με το κοινό, τονίζοντας ότι γελάει μαζί τους.
  • Ευχαρίστησε την οικογένειά του, ιδιαίτερα τη σύζυγό του Έλενα Τσαβαλιά και τον γιο τους Χάρη.
  • Δεσμεύτηκε να συνεχίσει να προσφέρει γέλιο και χαρά στους θαυμαστές του.

Τα 58 του χρόνια συμπλήρωσε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου ο Μάρκος Σεφερλής.

Με αφορμή την ξεχωριστή ημέρα, ο γνωστός κωμικός έγραψε ένα μακροσκελές κείμενο για το πέρασμα του χρόνου και την αγάπη του κόσμου, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια εκφράζει έμπρακτα τη στήριξή του, δίνοντας το «παρών» στις παραστάσεις του.

«Δεν μπορώ να λέω ψέματα»: Θα κατέβαινε ο Μάρκος Σεφερλής στην πολιτική;

«Όπως λέω και στην παράσταση «ΓΕΛΑΣ» στο Δελφινάριο, «δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε»! Αυτό λοιπόν κάνω κι εγώ όλα αυτά τα χρόνια! Κάνοντας εσάς να γελάτε, γελάω κι εγώ μαζί σας! Γιατί περνάω καλά μαζί σας! Το ίδιο καλά που περνάτε κι εσείς μαζί μου! Έτσι λοιπόν έφτασα να κλείνω τα 58 μου χρόνια και να μπαίνω στα 59, χωρίς να το καταλάβω! Μπορεί τελικά όλα αυτά τα χρόνια να μην μου έχουν αφήσει ακόμα όσες ρυτίδες θα ήταν φυσικό να μου αφήσουν (φράπα το προσωπάκι μου), μου έχουν αφήσει όμως πάρα πολλά και ωραία συναισθήματα! Και υπεύθυνοι είστε εσείς γι’ αυτά!

Οι «δικοί μου» άνθρωποι! Οι άνθρωποι της «μικρής» προσωπικής μου οικογένειας, αλλά και της «μεγάλης», της «τεράστιας» οικογένειας που έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια! Σας ευχαριστώ έναν – έναν ξεχωριστά για την αγάπη σας, την πίστη σας και την αφοσίωσή σας στο πρόσωπό μου! Εύχομαι να είστε πάντα καλά και σας υπόσχομαι να εξακολουθήσω να σας κάνω να γελάτε με την ψυχή σας, δίνοντας γι’ αυτό την ψυχή μου», έγραψε ο Μάρκος Σεφερλής.

 

Η μακροσκελής ανάρτηση του Μάρκου Σεφερλή 

Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!

Χωρίς τους αγαπημένους του ανθρώπους, ο ηθοποιός δε θα ήταν αυτός που είναι σήμερα. Ο ίδιος έχει αναφερθεί μέσα από τις συνεντεύξεις του στην αδυναμία του στη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του. Ο Χάρης Σεφερλής έχει γίνει πια ολόκληρο παλικάρι, με τους γονείς του να μη διστάζουν να μοιραστούν δημόσια σπάνιες στιγμές μαζί του, δείχνοντας το στενό δέσιμο που υπάρχει στην οικογένεια.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Κολωνία
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Celebrities & Gossip Νεα
Κρουζ- Μπαρδέμ: Η λαμπερή εμφάνιση του ζευγαριού στο Φεστιβάλ της Βενετίας
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Ντορεττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδακης
Celebrities & Gossip Νεα
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Μητσοτάκης: Απάντησε Στην Τούνη Για Το Κατάστημα Στο Παρίσι
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι
Κανελλοπούλου: Το Νέο Μήνυμα Για Την Υγεία Της
Celebrities & Gossip Νεα
Κανελλοπούλου: «Δεν απαντάω στα μηνύματα από ανημποριά»
Ρέμος: Απαντά Για Τη Σκηνή Στο Άγαλμα Του Μ. Αλεξάνδρου
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέμος: Απαντάει για την εξέδρα μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top