Στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για κακούργημα, θα καθίσουν τελικά οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου είναι καταπέλτης για τους ενστόλους. «Άφησαν το κορίτσι αβοήθητο, δεν έπραξαν το καθήκον τους», αναφέρει το βούλευμα με αποτέλεσμα την παραπομπή τους για το βαρύτατο αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης.

Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης θα καθίσουν στο εδώλιο για κακούργημα. Και οι τέσσερις κατηγορούνται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα ενώ ήταν υποχρεωμένοι να δράσουν.

«Δικαίωση θα ήταν αν μπορούσαμε να φέρουμε πίσω το κορίτσι μου. Δεν έρχεται. Τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, αυτοί που έδωσαν την κόρη μου στα χέρια του δολοφόνου» λέει στο Star ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί προσπάθησαν να πουν ότι δεν φταίνε αυτοί για ό,τι έγινε.

«Ο μοναδικός που μου μίλησε ήταν ο φρουρός. Μου είπε "έκανα λάθος, συγγνώμη"», λέει ο κ. Σάκης Γρίβας.

