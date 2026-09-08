Με το όνομα και την εικόνα του Παύλου Ντε Γκρες επιχείρησαν να εξαπατήσουν μία γυναίκα, χρησιμοποιώντας ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη. Της υποσχέθηκαν ότι θα της δώσουν 26.000 ευρώ, ζητώντας όμως πρώτα χρήματα για να… ανοίξει ο λογαριασμός. Η ίδια κατάλαβε γρήγορα ότι πρόκειται για απάτη και περιγράφει στο Star πώς προσπάθησαν να την πείσουν.

Η απάτη ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα. Ένας άνδρας συστήνεται στην κυρία Βιβή και της λέει ότι θα τη συνδέσει με... τον Παύλο Ντε Γκρες.

Λίγο αργότερα, στην άλλη άκρη της γραμμής ακούει τον υποτιθέμενο Παύλο Ντε Γκρες να της ανακοινώνει ότι δήθεν έχει επιλέξει κάποιους Έλληνες για να τους προσφέρει οικονομική βοήθεια. Ανάμεσά τους, της είπε πως βρισκόταν και η ίδια, με το ποσό να φτάνει τις 26.000 ευρώ.

«Εγώ χαμογέλασα και λέω είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. "Όχι, όχι μου λέει, αληθινό είναι"» λέει η κ. Βιβή.

Στη συνέχεια, ένας άλλος άνδρας επικοινωνεί μαζί της μέσω Viber και της ζητά να καταβάλει πρώτα 350 ευρώ για να «ανοίξει» λογαριασμός.

Όταν εκείνη αρνείται, οι επιτήδειοι επανέρχονται με νέα προσφορά, και της ζητούν να καταβάλει 280 ευρώ.

Και τότε έρχεται το πιο χαρακτηριστικό μέρος της απόπειρας εξαπάτησης. Την καλούν σε βιντεοκλήση και στην οθόνη εμφανίζεται ένας άνδρας που υποτίθεται ότι ήταν ο Παύλος Ντε Γκρες.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ένας ακόμη «επώνυμος» πρωταγωνιστής επιστρατεύτηκε σε απάτη με ΑΙ. Αυτή τη φορά ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που εμφανίστηκε σε βίντεο να μιλά ελληνικά και να λέει στο υποψήφιο θύμα «μη μου φέρεστε σαν κλέφτη», ζητώντας χρήματα.