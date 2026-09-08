Φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων, επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

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Πηγή: Φωτογραφία από Forecast Weather Greece ( Βίντεο: Κωνσταντίνος Λιασκος)
Φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων - Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο / EΡΤ

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Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Κανδήλι, στα Μέγαρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 16:30.

Κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Μανδρας Ειδυλλίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

 

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