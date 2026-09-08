Κυριακή Γρίβα: Η αντίδραση του πατέρα της για την παραπομπή 4 αστυνομικών

Όσα είπε ο Σάκης Γρίβας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Τι είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα για την παραπομπή των 4 αστυνομικών / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα δήλωσε ότι αισθάνονται δικαίωση για την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα.
  • Η οικογένεια πιστεύει ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν οι αστυνομικοί είχαν πράξει το καθήκον τους.
  • Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παραπομπή των αστυνομικών για την κακή διαχείριση της υπόθεσης πριν από τη δολοφονία της Κυριακής.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας χαρακτήρισε την παραπομπή ηθική δικαίωση, αλλά τόνισε ότι η έκβαση της δίκης παραμένει αβέβαιη.
  • Η Κυριακή Γρίβα δολοφονήθηκε μόλις 1,5 μέτρο από το φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

«Αισθανόμαστε μια δικαίωση για το ότι παραπέμφθηκαν για κακούργημα». Με αυτά τα λόγια σχολίασε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση της κόρης του, λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024. 

Κυριακή Γρίβα: Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Τόνισε, δε, ότι η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θεωρεί πως η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί. 

«Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, εάν έκαναν το καθήκον τους, όπως λένε και όπως έχουν ορκιστεί, αυτή τη στιγμή η κόρη μου θα ήταν εν ζωή. Αν ένας έκανε σωστά τη δουλειά του αυτή τη στιγμή, η κόρη μου θα ήταν στη ζωή. Δε θα είχε ο δολοφόνος την ευκαιρία να πλησιάσει την κόρη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Κυριακή Γρίβα

Ωστόσο, στη συνέχεια τόνισε ότι μετά τη δολοφονία του παιδιού του τα πράγματα αισθάνεται ότι έχουν αλλάξει, με την αστυνομία να πράττει να μέγιστα δυνατά σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.  

«Μετά από τη δολοφονία της κόρη μου, έχουν αλλάξει τα πράγματα κατά πολύ. Οι αστυνομικοί δίνουν όλο τους το είναι επάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν δείξει την ευαισθησία τους και τους κυνηγάνε όλους. Οι κοπέλες πάνε και ζητάνε τη βοήθεια της αστυνομίας, γιατί δεν είναι η αστυνομία μόνο αυτοί οι τέσσερις», κατέληξε. 

Κυριακή Γρίβα: «Σφαγιάστηκε ενάμιση μέτρο από το φυλάκιο»

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις τελευταίες ώρες της Κυριακής Γρίβα, πριν εκείνη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.  

Η δικηγόρος της οικογένειας, Ελένη Μαζαράκη, έκανε λόγο για εν μέρει ηθική δικαίωση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η παραπομπή δεν προδικάζει την έκβαση της δίκης. 

«Είναι μία ηθική δικαίωση εν μέρει της οικογένειας. Και φυσικά ακολουθεί μεγάλος αγώνας. Αλλά όλες αυτές οι πράξεις και οι παραλείψεις των εμπλεκόμενων αστυνομικών οδήγησαν την Κυριακή Γρίβα στα χέρια του φονιά», σημείωσε μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star. 

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα

Η δικηγόρος αναφέρθηκε ειδικότερα στον χειρισμό της Κυριακής στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, υποστηρίζοντας ότι δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία της. 

«1,5 μέτρο από το φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων σφαγιάστηκε το κορίτσι στα μάτια του εμπλεκόμενου φρουρού», είπε, αναφερόμενη παράλληλα στην αξιωματικό υπηρεσίας και την επόπτρια. 

Όπως υποστήριξε, οι αστυνομικοί «δεν έκαναν τίποτα να προστατεύσουν το κορίτσι, ούτε έλαβαν τα στοιχεία, ούτε έλαβαν ιστορικό, ούτε της διέθεσαν περιπολικό ενώ υπήρχαν διαθέσιμα περιπολικά εκείνη τη στιγμή». 

«Δεν έπραξαν αυτά που επιτάσσει ο νόμος και το καθήκον τους, την άφησαν τελείως αβοήθητη», κατέληξε. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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