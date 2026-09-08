ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο

Ο ευρωπαϊκός τίτλος του 2026 θα κριθεί ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Opel

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Αυτοκινητο
ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
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Η ADAC Opel Rally Junior Team εξασφάλισε τον έβδομο τίτλο ευρωπαϊκό τίτλο της, πριν ακόμη από τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Μετά τη νίκη του Timo Schulz και της συνοδηγού του, Maresa Lade, στο Rali Ceredigion της Ουαλίας, ο τίτλος του Junior European Rally Championship 2026 θα καταλήξει πλέον σε έναν από τους δύο οδηγούς της Opel, τον Schulz ή τον Tom Heindrichs.

ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο

Στις απαιτητικές, γρήγορες και ολισθηρές ασφάλτινες ειδικές διαδρομές της Ουαλίας, οι δύο οδηγοί της Opel έδωσαν μια συναρπαστική μάχη για την κορυφή. Ο Heindrichs αναγκάστηκε τελικά να εγκαταλείψει μετά από έξοδο στην 14η ειδική διαδρομή, ενώ ο Schulz συνέχισε μέχρι τη νίκη, τη δεύτερη προσωπική του για φέτος και την τέταρτη της Opel σε πέντε αγώνες.

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο Schulz πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας, 14 βαθμούς μπροστά από τον Heindrichs. Όλα θα κριθούν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στις 23-25 Οκτωβρίου, στις χωμάτινες ειδικές διαδρομές του Fafe, στη βόρεια Πορτογαλία.

ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι για τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο μας μέσα σε έντεκα χρόνια συμμετοχής», δήλωσε ο Διευθυντής Opel Motorsport, Jörg Schrott. «Το Corsa Rally4 απέδειξε για ακόμη μία φορά την ανταγωνιστικότητά του σε όλες τις συνθήκες, ενώ το πρόγραμμα ανάδειξης νέων οδηγών της Opel συνεχίζει να αποδίδει καρπούς».

Για την Opel, η επιτυχία στην Ουαλία αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της σταθερής επένδυσής της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στην ανάδειξη της επόμενης γενιάς οδηγών.Το μόνο που μένει πλέον να κριθεί στην Πορτογαλία είναι ποιος από τους δύο οδηγούς της Opel θα στεφθεί Πρωταθλητής Ευρώπης.

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