Pirelli Grand Prix Μόντσα ; Ιταλικός θρίαμβος για τον Kimi

Ο Kimi Antonelli κέρδισε το Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia. Ο οδηγός της Mercedes εξασφάλισε τη νίκη στον εντός έδρας αγώνα του χάρη σε μια θεαματική ανάκαμψη, αφού εκκίνησε 19ος στο grid λόγω ποινής. Ο teammate του George Russell τερμάτισε δεύτερος, ενώ ο Max Verstappen κατέλαβε την τρίτη θέση. Οι τρεις τους, μαζί με τον Simone Resta που εκπροσώπησε την ομάδα με έδρα τη Στουτγάρδη, σήκωσαν έτσι, το τρόπαιο FRAGILE.



Μια κόκκινη σημαία μετά τον τρίτο γύρο επέτρεψε σε όλους τους οδηγούς να αλλάξουν τα ελαστικά με τα οποία είχαν ξεκινήσει τον αγώνα. Ο Antonelli, ο οποίος είχε εκκινήσει με τη σκληρή γόμα, πέρασε στη μέση γόμα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ο Russell έκανε ακριβώς το αντίθετο, αλλά ολοκλήρωσε τον αγώνα με τη C3 που τοποθετήθηκε εκείνη τη στιγμή. Ο Antonelli, εν τω μεταξύ, υιοθέτησε διαφορετική στρατηγική, εκμεταλλευόμενος το Virtual Safety Car στον 29ο γύρο για να μπει στα πιτ και να τοποθετήσει ένα φρέσκο σετ μέσης γόμας. Ο Verstappen σταμάτησε επίσης κατά την περίοδο του VSC, αλλάζοντας από τη μέση γόμα στη σκληρή γόμα. Ο Ολλανδός είχε εκκινήσει με τη μαλακή γόμα.

Το Grand Prix διεξήχθη υπό ιδιαίτερα θερμές συνθήκες, με τη θερμοκρασία αέρα να αγγίζει περίπου τους 34°C και τη θερμοκρασία πίστας να ξεπερνά τους 50°C. Oι τρεις γόμες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι Valtteri Bottas και Sergio Pérez συμπλήρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με ένα μόνο σετ μαλακής γόμας, καλύπτοντας 24 γύρους. Οι Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton και Gabriel Bortoleto συμπλήρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων με ένα μόνο σετ μέσης γόμας, φτάνοντας τους 50 γύρους. Επτά οδηγοί κάλυψαν την ίδια απόσταση με ένα σετ σκληρής γόμας.



Χάρη στη νίκη του στη Monza, ο Antonelli αύξησε το προβάδισμά του στην βαθμολογία έναντι του δεύτερου George Russell. Ο Ιταλός προηγείται πλέον με 267 βαθμούς, ενώ ο Βρετανός βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 201, 66 βαθμούς πίσω.

