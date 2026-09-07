Μαραθώνας: Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης που έκρυψε τη νεκρή μητέρα της -Ένας ακόμα εμπλεκόμενος στην υπόθεση / MEGA

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μαραθώνα και αφορά μια 68χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν στον κήπο τη νεκρή μητέρα της με σκοπό να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

Η προγραμματισμένη διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία ως μάρτυρα της κόρης της 68χρονης. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν εκείνη που φέρεται να ενημέρωσε τις Αρχές για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης και να έδωσε το έναυσμα για την έναρξη της έρευνας.

Ο συνήγορος των κατηγορουμένων υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης / Eurokinissi (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την 68χρονη και τον γιο της να τοποθετηθύν στο δικαστήριο. Η 68χρονη απάντησε: «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά».

Πρόεδρος: Πότε πέθανε η μητέρα σας:

Κατηγορούμενη: Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη.

Πρόεδρος: Και τι κάνατε μετά;

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

Μαραθώνας: Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν έγινε γνωστό ότι η 90χρονη δεν είχε δώσει σημεία ζωής για περίπου μία δεκαετία. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, εξετάστηκε το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς η σύνταξη της ηλικιωμένης φέρεται να εξακολουθούσε να καταβάλλεται.

Αρχικά, η 68χρονη φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι η μητέρα της είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι στη συνέχεια την είχε θάψει στον χώρο του σπιτιού, χωρίς να πραγματοποιηθεί κηδεία. Οι Αρχές επιχείρησαν να εντοπίσουν τη σορό στον κήπο, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες, χωρίς όμως να βρεθεί αρχικά κάποιο εύρημα.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή λίγες ημέρες αργότερα, όταν εντοπίστηκαν οστά τυλιγμένα με νάιλον σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν πρόκειται για τη σορό της 90χρονης, ενώ ιατροδικαστής κλήθηκε να προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις για την ταυτοποίηση.