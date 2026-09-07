Κατηγορούμενοι για δύο πλημμελήματα, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πλημμύρας από την οποία υπήρξε θάνατος από αμέλεια, παραπέμπονται ως κατηγορούμενοι από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες, για τον θάνατο 9 κατοίκων της Καρδίτσας από την πρωτοφανή καταστροφική κακοκαιρία «Daniel», που έπληξε την περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2023. Καιρικό φαινόμενο που σε συνδυασμό με την έλλειψη έργων ορεινής υδρονομίας είχε ως αποτέλεσμα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα να χάσουν τη ζωή τους 17 πολίτες, ενώ παράλληλα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε υποδομές.

Ο αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Καρδίτσας ολοκληρώνοντας την προκαταρκτική έρευνα σχημάτισε δικογραφία με την οποία παραπέμπονται ως κατηγορούμενοι 4 νυν και πρώην αιρετοί (ανάμεσά τους ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, οι τότε δήμαρχοι Παλαμά και Σοφάδων), όπως και 14 ακόμα παράγοντες διαφόρων υπηρεσιών.

Σημειώνεται πως σε αντίθεση με την Εισαγγελία Καρδίτσας που περαίωσε την έρευνα, η έρευνα των άλλων τριών Εισαγγελιών (Λάρισας, Τρικάλων και Μαγνησίας) βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ακόμη δεν τους έχει παραδοθεί από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το πόρισμα – «κλειδί» για την πορεία της έρευνας.

