Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της

Η ηθοποιός περιμένει το πρώτο της παιδί

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δείτε πλάνα από τον γάμο της Δανάης Μπάρκα/ βίντεο από Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδί και μοιράζεται τη χαρά της στα social media.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα και θετική λεζάντα.
  • Παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση στις 13 Ιουνίου 2026, μετά από 1,5 χρόνο σχέσης.
  • Στον γάμο της τη συνόδευσαν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο βιολογικός της πατέρας και η γιαγιά της.
  • Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στις 1 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας τη συγκίνησή της.

Τις χαρούμενες στιγμές που περνάει καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους η Δανάη Μπάρκα.

Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού

Η ηθοποιός δημοσίευσε στην προσωπική της σελίδα στα social media μία φωτογραφία που την έδειχνε να είναι χαλαρή και χαμογελαστή με την κοιλίτσα της εμφανώς φουσκωμένη.

Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της

«Νέα εβδομάδα, νέα ενέργεια. Κράτα κοντά σου ό,τι σε φωτίζει και άφησε χώρο για όλα τα όμορφα που έρχονται» έγραψε στη λεζάντα που τη συνόδευε. 

Δίπλα της σε αυτό το όμορφο ταξίδι της εγκυμοσύνης είναι ο Φάνης Μπότσης  τον οποίο παντρεύτηκε στις 13 Ιουνίου 2026, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Μεσσηνιακή Μάνη.

Το ζευγάρι πριν ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου ήταν μαζί 1,5 χρόνο.

Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της

Η Δανάη μάλιστα μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο γράφοντας με συγκίνηση πως «Δεν θα είναι όλα εύκολα.  αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από’δω και πέρα. Ούτε εκείνος,ούτε εγώ. Η πιο ωραία μέρα,η πιο ωραία ενέργεια, οι πιο αγαπημένοι μας,το πιο ωραίο μέρος. Υ.Γ :Ποιός λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου λειψε; Και κυρίως,ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner ;! (Στους Miro δε θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει) Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα. #F&D #summer2026 #weddingdj» είχε γράψει χαρακτηριστικά.

 

 

Στο γάμο της η Δανάη ήταν ιδιαίτερα συγκινημένη καθώς στην εκκλησία τη συνόδευσε και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης τον οποίο η παρουσιάστρια έχει χαρακτηρίσει και ως «δεύτερο πατέρα της»,  βιολογικός της  πατέρας της Νώντας Μπάρκας αλλά και η πολυαγαπημένη της γιαγιά Τούλα!

Τρεις μήνες αργότερα, η Δανάη είναι ακόμα πιο συγκινημένη καθώς, όπως ανακοίνωσε στη 1η Σεπτεμβρίου, θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα.Η ίδια έβαλε μία κοινή φωτογραφία με τον Φάνη και κάτω από τη λεζάντα έγραψε:

 

 

«Από αγάπη, γεννιέται αγάπη και ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος και καλύτερος. Καλό μήνα και από τους τρεις μας»

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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