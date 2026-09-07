Μια ξεχωριστή απόδραση στη Βενετία έκανε η Ζέτα Δούκα, απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της ιταλικής πόλης, σε μια περίοδο που τα βλέμματα είναι στραμμένα στο περίφημο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram φωτογραφίες από το ταξίδι της στην ιταλική πόλη, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από τις βόλτες της στα γραφικά κανάλια, την επιβλητική Πλατεία του Αγίου Μάρκου, αλλά και τις πιο χαλαρές στιγμές της δίπλα στη λιμνοθάλασσα.

Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν και τα look που επέλεξε για τις βόλτες της. Η Ζέτα Δούκα κινήθηκε αρχικά, σε μια minimal και κομψή αισθητική, φορώντας ένα total black σύνολο που συνδύαζε άνεση και στιλ και ταίριαζε απόλυτα με το elegant σκηνικό της Βενετίας. Σε άλλη βόλτα της φοράει ένα φλοράλ σετ, ενώ τη βλέπουμε να απολαμβάνει τη βαρκάδα με τη γόνδολα ντυμένη με μαύρο, εξώπλατο φόρεμα.

Δες φωτογραφίες που ανήρτησε η Ζέτα Δούκα:

Οι εικόνες από τις περιπλανήσεις της στα στενά της πόλης εναλλάσσονται με στιγμές χαλάρωσης και ένα aperitivo με θέα το νερό. Μέσα από την ανάρτησή της, η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη Βενετία, αφήνοντας το δικό της σχόλιο για την ομορφιά και τη μοναδική ενέργεια της πόλης. Ένα ταξίδι με ιταλικό ταμπεραμέντο, κομψότητα και κινηματογραφική διάθεση, όπως ακριβώς ταιριάζει στη μαγική Βενετία.