Τι είπε ο αδερφός της 13χρονης που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι ξενοδοχείου / Βίντεο Mega

Σοκ προκαλεί η υπόθεση της 13χρονης στη Θεσσαλονίκη, η οποία έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη γλίτωσε τα χειρότερα, αφού στάθηκε τυχερή και η πτώση της ανακόπηκε από μεταλλική στέγη.

Πώς έπεσε η 13χρονη από το μπαλκόνι ξενοδοχείου

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 13χρονη είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο μαζί με δύο άνδρες αφγανικής καταγωγής.

Οι εργαζόμενοι της υποδοχής αντιλήφθηκαν ότι στο δωμάτιο του πέμπτου ορόφου βρισκόταν μία ανήλικη και ανέβηκαν για να ελέγξουν τι συνέβαινε. Χτύπησαν την πόρτα και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Όταν οι δύο άνδρες αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, φέρεται να προσπάθησαν να διαφύγουν από το δωμάτιο, περνώντας από την ταράτσα και κατεβαίνοντας από σωλήνα.

Στην προσπάθειά της να τους ακολουθήσει, η 13χρονη έπεσε από μεγάλο ύψος.

Θεσσαλονίκη: «Η αδερφή μου ήταν με μια κοπέλα»

Ο αδελφός της ανήλικης μίλησε αποκλειστικά στο MEGA και έδωσε τη δική του εικόνα για όσα προηγήθηκαν της πτώσης.

Όπως ανέφερε, η αδελφή του είχε φτάσει στο ξενοδοχείο μαζί με μία άλλη κοπέλα, η οποία, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν ανέβηκε στο δωμάτιο και παρέμεινε κάτω, κοντά στην Αστυνομία. Στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποια ακριβώς ήταν η σχέση της γυναίκας με τους δύο άνδρες που βρίσκονταν στο ξενοδοχείο.

«Με μία κοπέλα ήταν μαζί της κάτω απλά ήταν αυτή κάτω είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε. Και άλλοι 2 από το Αφγανιστάν δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω άμα τους γνώριζε ή όχι ήξερε μία φίλη της... Τρομάξανε. Αυτοί από το Αφγανιστάν πήγαν να κατεβούν τη σωλήνα πήγε και η αδελφή μου και έπεσε κάτω. Έφυγε γλίστρησε. Χτύπησε στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι. Αύριο θα κάνει χειρουργείο».

Οι δύο άνδρες που διέφυγαν αναζητούνται. Η 13χρονη αναμένεται να δώσει απαντήσεις στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου, για όσα συνέβησαν μέσα στο δωμάτιο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες έπεσε από τον πέμπτο όροφο.