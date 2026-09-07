Μάνη: Τους έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα

Αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (7/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Δυτική Μάνη επιστρατεύτηκε παμπάλαιο ασθενοφόρο με σχεδόν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.
  • Η αντικατάσταση έγινε μετά τον παροπλισμό του σύγχρονου ασθενοφόρου λόγω τροχαίου.
  • Κάτοικοι και εργαζόμενοι αντέδρασαν έντονα στην κατάσταση του ασθενοφόρου, το οποίο είναι σκουριασμένο και επικίνδυνο.
  • Η περιοχή είναι τουριστική και φιλοξενεί πολλούς Ευρωπαίους επισκέπτες.
  • Μετά τις αντιδράσεις, παραχωρήθηκε ασθενοφόρο από το Τοπικό ΕΚΑΒ της Τρίπολης στο Κέντρο Υγείας.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Δυτική Μάνη η επιστράτευση παμπάλαιου ασθενοφόρου με σχεδόν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα στο κοντέρ για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Η αντικατάσταση έγινε μετά από τον παροπλισμό του σύγχρονου ασθενοφόρου που διέθεταν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου μετά από τροχαίο. 

Μάνη: Πάρκαρε το αυτοκίνητο στην... πισίνα ξενοδοχείου

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Δυτική Μάνη η επιστράτευση παμπάλαιου ασθενοφόρου με σχεδόν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα στο κοντέρ για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.

Όπως ήταν φυσικό κάτοικοι της περιοχής και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας αντέδρασαν βλέποντας το διαλυμένο, σκουριασμένο νέο απόκτημα, με το οποίο θα έπρεπε να μεταφέρονται οι ασθενείς στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.  

Μάνη: «Έφεραν παροπλισμένο ασθενοφόρο να εξυπηρετήσει μια τουριστική περιοχή»

«Εδώ τώρα έγινε κάτι που δεν περνούσε από ανθρώπινο μυαλό, ένα παροπλισμένο ασθενοφόρο να το στέλνουν σε ένα άλλο Κέντρο Υγείας να λειτουργήσει και όποιος ξέρει το δρόμο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος», δήλωσε ο Δημήτρης Φαββατας, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας. «Μιλάμε για μια τουριστική περιοχή που μένουν πάρα πολλοί ευρωπαϊοι στη συγκεκριμένη περιοχή από όλες τις χώρες της Ευρώπης». 

Μάνη: Τους έστειλαν ασθενοφόρο 30 ετών με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα

Μάνη: Η απάντηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Τελικά μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε για το παμπάλαιο ασθενοφόρο, δόθηκε λύση και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου θα παραχωρηθεί για όσο χρειαστεί ένα ασθενοφόρο από το Τοπικό ΕΚΑΒ της Τρίπολης.  

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