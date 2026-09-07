Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Δυτική Μάνη η επιστράτευση παμπάλαιου ασθενοφόρου με σχεδόν ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα στο κοντέρ για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Η αντικατάσταση έγινε μετά από τον παροπλισμό του σύγχρονου ασθενοφόρου που διέθεταν στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου μετά από τροχαίο.

Όπως ήταν φυσικό κάτοικοι της περιοχής και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας αντέδρασαν βλέποντας το διαλυμένο, σκουριασμένο νέο απόκτημα, με το οποίο θα έπρεπε να μεταφέρονται οι ασθενείς στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

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«Εδώ τώρα έγινε κάτι που δεν περνούσε από ανθρώπινο μυαλό, ένα παροπλισμένο ασθενοφόρο να το στέλνουν σε ένα άλλο Κέντρο Υγείας να λειτουργήσει και όποιος ξέρει το δρόμο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος», δήλωσε ο Δημήτρης Φαββατας, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας. «Μιλάμε για μια τουριστική περιοχή που μένουν πάρα πολλοί ευρωπαϊοι στη συγκεκριμένη περιοχή από όλες τις χώρες της Ευρώπης».

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Τελικά μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε για το παμπάλαιο ασθενοφόρο, δόθηκε λύση και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου θα παραχωρηθεί για όσο χρειαστεί ένα ασθενοφόρο από το Τοπικό ΕΚΑΒ της Τρίπολης.