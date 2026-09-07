Στις παρεμβάσεις που έγιναν και στα ανοικτά ζητήματα που αφήνουν τα μέτρα της ΔΕΘ για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξή του στη Μάρα Ζαχαρέα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο τι αλλάζει άμεσα και πότε μπορεί να υπάρξουν επόμενα βήματα.

Στο θέμα των τεκμηρίων, η Μάρα Ζαχαρέα έθεσε το ερώτημα γιατί, ενώ προβλέπεται «κούρεμα» για περίπου 155.000 επαγγελματίες, άλλοι 270.000 θα συνεχίσουν να φορολογούνται με αυτό το σύστημα, τη στιγμή που η ΑΑΔΕ διαθέτει ηλεκτρονικά εργαλεία παρακολούθησης και διασταύρωσης.

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι το μέτρο των τεκμηρίων ήταν ένα μόνο τμήμα της ευρύτερης φορολογικής μεταρρύθμισης και σημείωσε ότι προκάλεσε τις ισχυρότερες αντιδράσεις, σε αρκετές περιπτώσεις δικαιολογημένα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι γίνεται τώρα ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα απομείωσης του πλαισίου για τη μεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και συνέδεσε την αλλαγή με τη συνέπεια στις δηλώσεις και τη διασύνδεση των συστημάτων. Όπως ανέφερε, «τώρα γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα. Φεύγουν όλες οι προσαυξήσεις των τεκμηρίων. Το μεγαλύτερο μέρος τους δηλαδή, αποτελεί παρελθόν για περισσότερο από το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που ορίζουμε συνεπείς είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν δηλώσεις στην ώρα τους. Έχουν κάνει τη διασύνδεση».

Στην ερώτηση για το πότε μπορεί να έρθει η οριστική κατάργηση των τεκμηρίων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να δώσει χρονοδιάγραμμα. Είπε συγκεκριμένα: «Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνω μία ακριβή πρόβλεψη, αλλά όσο παραπάνω αποδίδει ο μηχανισμός του κράτους και ασπρίζει το χρήμα από όλα τα υπόλοιπα, τόσο λιγότερο χρειάζονται τα τεκμήρια. Θεωρώ ότι πρέπει να φτάσουμε στη στιγμή που να μην έχουμε καθόλου.Έγινε φέτος το πιο σημαντικό. Επιβραβεύουμε τους συνεπείς. Είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο στην κακή λογική των προηγούμενων δεκαετιών».

Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για αγρότες και κτηνοτρόφους

Στο ζήτημα των αγροτών, η Μάρα Ζαχαρέα ανέδειξε το υψηλό κόστος παραγωγής, τις πιέσεις από λιπάσματα, αλλά και τη δύσκολη κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχασαν μεγάλο μέρος των κοπαδιών τους. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι τα ειδικά μέτρα για έκτακτες συνθήκες αποτελούν αντικείμενο εξειδίκευσης από το αρμόδιο υπουργείο, όταν απαιτείται θεσμική παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, «αυτά είναι ζητήματα τα οποία προφανώς θα εξειδικευτούν μια σειρά από Αποφάσεις από το αρμόδιο υπουργείο».

Παράλληλα, υπενθύμισε τις προηγούμενες παρεμβάσεις για το αγροτικό ρεύμα, τον μόνιμο μηχανισμό επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και τις μειώσεις ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές. Στο ίδιο πλαίσιο, εξήγησε και τη νέα φορολογική μεταχείριση των αγροτών, λέγοντας: «Αλλά σας θυμίζω ότι οι λύσεις και για το αγροτικό ρεύμα και μόνιμος μηχανισμός επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο ήταν αποφάσεις που ελήφθησαν μετά από εκτεταμένη διαβούλευση και κινητοποιήσεις αγροτών τα προηγούμενα χρόνια. Σε συνέχεια λοιπόν αυτών των δύο, που είναι δύο από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών, σε συνέχεια των μειώσεων του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, λιπάσματα και ζωοτροφές, έρχεται η κυβέρνηση και τι λέει; Όπως είπε πέρυσι για τους νέους, για τους πολύτεκνους και για τους νέους μέχρι 30 ετών, τι σημαίνει αυτό; Ότι ένας αγρότης που έβγαζε από 8% μέχρι 20.000 ευρώ το 2019 είχε φόρο εισοδήματος 29% και προκαταβολή φόρου 100%.Η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα έχει πάει πλέον στο μισό, ήταν στο 55, πάει στο 50% και ο φόρος για έναν αγρότη κατά κύριο επάγγελμα από το 29% πάει στο 0.Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν λέω ότι σβήνουν όλα τα προβλήματα. Αυτό ισχύει για όλους τους συμπολίτες μας»

Στην ειδική αναφορά για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου, η διευθύντρια ειδήσεων του Star περιέγραψε εικόνα απόγνωσης, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο θέμα απαντώντας και σε σχετική ερώτηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι τα ανακοινωθέντα μέτρα δεν λύνουν συνολικά το πρόβλημα, λέγοντας: «Όμως όπως αντιλαμβάνεστε τα μέτρα είναι τα καλύτερα δυνατά με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Δε θα κοιτάξω στα μάτια τον κόσμο που με βλέπει. Δεν θα τον κοιτάξω και θα πω μετά τις προχθεσινές ανακοινώσεις ή τη σημερινή εξειδίκευση ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, ούτε για τους αγρότες, αλλά έγιναν και εκεί σημαντικές παρεμβάσεις».

Συνταξιούχοι, εισφορά αλληλεγγύης και το επίδομα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Για τους συνταξιούχους, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο γιατί δεν υπήρξε ανακοίνωση για την εισφορά αλληλεγγύης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες απέναντι στην ακρίβεια. Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε τις απώλειες της περασμένης περιόδου με τις δημοσιονομικές επιλογές των προηγούμενων δεκαετιών και με τις συνέπειες των μνημονίων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε χαρακτηριστικά: «Πίσω από κάθε σύνταξη που κόπηκε, πίσω από κάθε μισθό που περιορίστηκε, πίσω από κάθε νέο που δυσκολεύεται να βρει να αγοράσει ένα δικό του σπίτι ή πληρώνει αυξημένο ενοίκιο, κρύβεται και μια μεταπολιτευτική κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση από το 80 και μετά, με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, που έδινε από προϋπολογισμό σε προϋπολογισμό παραπάνω από τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ρίζα του κακού. Οι συνταξιούχοι ήταν από τα μεγάλα θύματα των μνημονίων και πολύπερισσότερο του τρίτου αχρείαστου μνημονίου».

Περιγράφοντας τα μέτρα που έχουν προηγηθεί και όσα ανακοινώθηκαν τώρα, σημείωσε ότι υπάρχουν ετήσιες αυξήσεις, έμμεσες ενισχύσεις μέσω φορολογικών μειώσεων και φέτος ενίσχυση του μόνιμου ετήσιου επιδόματος. Όπως είπε, «τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες ετήσιες αυξήσεις.Εγώ δεν λέω ότι είναι φοβερές αυτές οι αυξήσεις και πλέον λόγω των μειώσεων των φόρων του φόρου εισοδήματος έχουμε και έμμεσες αυξήσεις. Φέτος έρχεται ο πρωθυπουργός σε συνέχεια αυτού του σταθερού και μόνιμου ετήσιου επιδόματος εν είδει δώρου Χριστουγέννων, το αυξάνει και το δίνει σε όλους τους συνταξιούχους .Να θυμίσω ότι υπάρχουν και σημαντικές παρεμβάσεις τα προηγούμενα χρόνια και σχετικά με λοιπά έξοδα των συνταξιούχων, όπως είναι η φαρμακευτική περίθαλψη».

Όταν η Μάρα Ζαχαρέα παρατήρησε ότι κάθε ενίσχυση είναι χρήσιμη αλλά δεν επαρκεί απέναντι στο υψηλό κόστος ζωής, ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Είπε: «Για να σας πω κάτι, είτε μιλάμε για τους αγρότες, είτε μιλάμε για τις οικογένειες, είτε μιλάμε για τους συνταξιούχους, είτε μιλάμε για κάθε εργαζόμενο.εγώ δε θα ισχυριστώ ότι ένα ποτήρι το οποίο ήταν εντελώς άδειο γέμισε εντελώς και ήταν ίσως και χειρότερο από άδειο. Η Ελλάδα είχε φτάσει στο σημείο να έχει βασική συζήτηση πού θα δουλέψει ένας νέος άνθρωπος σε ποια χώρα θα μεταναστεύσει. Είχε φτάσει στο σημείο να είναι σε μια περίοδο που έβρεχε ανάπτυξη, έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, να είναι τελευταία σε ανάπτυξη».

Στο ερώτημα αν τα μέτρα αρκούν για τους συνταξιούχους, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Η απάντηση είναι όχι. Είναι σημαντικά; Η γνώμη μου είναι πως είναι. Θα έχουμε και επόμενα. Όσο η χώρα συνεχίζει να έχει μια κυβέρνηση που παράγει πλεονάσματα, αλλά όχι από υπερφορολόγηση, τόσο θα συνεχίσουν οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι να ακούνε καλύτερα και περισσότερα μέτρα».

Επιχειρήσεις, φόροι και προκαταβολή φόρου

Η συζήτηση πέρασε και στις επιχειρήσεις, με τη Μάρα Ζαχαρέα να σημειώνει ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου κινείται αργά και απαιτεί χρόνο μέχρι να γίνει αισθητή στην αγορά. Ο Παύλος Μαρινάκης διαχώρισε τις επιχειρήσεις σε ατομικές και νομικά πρόσωπα, παρουσιάζοντας τις μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές και στην προκαταβολή φόρου.

Η ακρίβεια

Η Μάρα Ζαχαρέα έθεσε ως κεντρικό πρόβλημα της καθημερινότητας την ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις εισοδημάτων και οι φορολογικές μειώσεις γίνονται λιγότερο αισθητές εξαιτίας των ανατιμήσεων, επιμένοντας όμως ότι η οικονομία έχει πια περιθώριο να στηρίζει νοικοκυριά και πολίτες.

Όπως είπε, «ναι, το γνωρίζουμε.Γι αυτό και όλες αυτές οι αυξήσεις των εισοδημάτων, αυτές οι μειώσεις των φόρων, φαίνονται στον κόσμο λιγότερο από όσο θα θέλαμε. Όμως προσέξτε, η ελληνική οικονομία έχει φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να παίρνει μέτρα που μειώνουν τις συνέπειες, τις επιπτώσεις για τον κόσμο».

