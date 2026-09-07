Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος

Σε ηλικία 70 χρόνων «έφυγε» από τη ζωή ο κινηματογραφικός παραγωγός

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Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος
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Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος. Ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ και την κινηματογραφική παραγωγή. Συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής «Περίπλους», συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές παραγωγές έχοντας μία διαδρομή αφιερωμένη στο ελληνικό σινεμά.

Ποιος ήταν ο Θάνος Λαμπρόπουλος

Ο Θάνος Λαμπρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, αλλά και Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είχε μεταπτυχιακό στην οπτικοακουστική παραγωγή.

Το 1988 ίδρυσε, μαζί με τον σκηνοθέτη, Στέλιο Χαραλαμπόπουλο και τον διευθυντή φωτογραφίας, Γιάννη Βαρβαρίγο, την εταιρεία παραγωγής «Περίπλους», που δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε ντοκιμαντέρ αλλά και ταινίες μυθοπλασίας, σε ελληνικές παραγωγές και ευρωπαϊκές συμπαραγωγές.

Ο Θάνος Λαμπρόπουλος υπήρξε παραγωγός των ταινιών «Άδης» (1996), «Σινασός, Τοπογραφία της Μνήμης», «Είδαν τα Μάτια μας Γιορτές» (2000), «Ημερολόγια Καταστρώματος: Γιώργος Σεφέρης» (2001), «Μαραθώνιος μίας Ημιτελούς Άνοιξης, Γρηγόρης Λαμπράκης» (2014), «Η Υπογραφή» (2013), «Τη Νύχτα που ο Φερνάντο Πεσσόα Συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη» (2013), αλλά και τηλεοπτικών δουλειών, σαν τη σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, «Η Ιστορία των Χρόνων μου» (2003 – 2005).

Στην επαγγελματική του πορεία διατέλεσε μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του ΣΑΠΟΕ.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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