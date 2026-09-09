Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 05.09.26, 09:46
Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα
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Η Zeekr συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα σημαντική επίδοση τον Ιούλιο. Η premium μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβε την 3η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών στην Ελλάδα, καταγράφοντας μερίδιο που ξεπέρασε το 11% στην συγκεκριμένη κατηγορία.Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η Zeekr στην ελληνική αγορά και την αυξανόμενη αποδοχή των μοντέλων της από το κοινό. Παράλληλα, για το διάστημα Ιανουάριος–Ιούλιος, η Zeekr βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των premium BEV μαρκών, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 ταξινομήσεις μέσα στο 2026.

Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα για μια μάρκα που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα βήματα της παρουσίας της στην Ελλάδα και έχει επιλέξει να συστηθεί στο κοινό μέσα από μια ξεκάθαρη πρόταση: premium ηλεκτρική μετακίνηση που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, ξεχωριστό design, υψηλή ποιότητα κατασκευής και δυναμικές επιδόσεις.

Μια γκάμα που διευρύνεται με συνέπεια

Η εμπορική πορεία της Zeekr στην Ελλάδα βασίζεται σε μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες και προφίλ οδηγών. Τα Zeekr X, 001 και 7X εκφράζουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στην premium ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά χαρακτηριστικά την τεχνολογία, την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα

Το Zeekr X αποτελεί την compact πρόταση της μάρκας, με έμφαση στην ευελιξία και τον premium χαρακτήρα, ενώ το Zeekr 001 συνδυάζει την πρακτικότητα ενός shooting brake με υψηλές επιδόσεις και εντυπωσιακή αυτονομία. Στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών SUV, το Zeekr 7X ξεχωρίζει με την προηγμένη αρχιτεκτονική 800V και την γρήγορη φόρτιση, την υψηλή τεχνολογία και τους άνετους χώρους του.

Η γκάμα της Zeekr στην Ελλάδα ενισχύθηκε πρόσφατα με την άφιξη του νέου Zeekr 7GT, ενός μοντέλου που μεταφέρει τη φιλοσοφία Gran Turismo στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με αρχιτεκτονική 800V, δυνατότητα φόρτισης 10–80% σε μόλις 13 λεπτά, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 3,3 δευτερόλεπτα, το 7GT συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις με πραγματική καθημερινή χρηστικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων του Zeekr 7GT από το Euro NCAP, σύμφωνα με τα νέα, αυστηρότερα πρωτόκολλα αξιολόγησης του οργανισμού για το 2026. Μια διάκριση που ενισχύει ακόμη περισσότερο το τεχνολογικό και ποιοτικό προφίλ του νέου μοντέλου.

Zeekr:Top 3 των premium ηλεκτρικών μαρκών στην Ελλάδα

Το επόμενο κεφάλαιο: Zeekr 9X

Η δυναμική της Zeekr δεν σταματά εδώ. Σε λίγους μήνες, η γκάμα της μάρκας στην Ελλάδα αναμένεται να εμπλουτιστεί με το Zeekr 9X, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία των luxury SUV.

Το Zeekr 9X αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην premium κινητικότητα, συνδυάζοντας Super Hybrid τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο περιβάλλον για τους επιβάτες. Με ισχύ έως 897 ίππους, επιτάχυνση 0–100 km/h σε 4,1 δευτερόλεπτα και έμφαση στην first-class άνεση και στο high-tech προφίλ, το νέο μοντέλο διευρύνει σημαντικά το πεδίο δράσης της Zeekr στην πολυτελή κατηγορία.

Η παρουσία του Zeekr 9X έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της Zeekr στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η μάρκα ήδη καταγράφει σημαντική εμπορική δυναμική.

 

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TOP 3 ΤΩΝ PREMIUM ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΑΡΚΩΝ
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