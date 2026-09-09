Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου

Σοκ και θρήνος στον χώρο του αθλητισμού

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Ρόδος: Νεκρή Σε Τροχαίο 22χρονη Αθλήτρια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή σε τροχαίο η 22χρονη αθλήτρια στίβου Φαίη Δημητριάδου στην Ρόδο.
  • Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.
  • Η Φαίη ήταν αθλήτρια του ΓΣ Έδεσσας με διακρίσεις στα 400 μέτρα.
  • Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10:00 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Έδεσσα.
  • Η οικογένεια και ο αθλητικός κόσμος εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια της.

Στο πένθος βυθίστηκε η Έδεσσα και ολόκληρος ο αθλητικός κόσμος, μετά τον θάνατο της 22χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου σε τροχαίο

Η 22χρονη ήταν αθλήτρια του ΓΣ Έδεσσας, με διακρίσεις στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 στα 400 μέτρα. Από μικρή βρέθηκε στα στάδια και κυνήγησε τα όνειρά της. Το χαμογελαστό κορίτσι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στη Ρόδο, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό και ανείπωτη θλίψη στις καρδιές της οικογένειας της, των συναθλητών και των φίλων της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:35 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην πόλη της Ρόδου.

Η νεαρή οδηγούσε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτιδα και μία 27χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

Το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πριν προσκρούσει στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 21χρονης. Η 27χρονη συνεπιβάτιδα τραυματίστηκε ελαφρά.

Η σορός της Φαίης Δημητρίου αναμένεται να μεταφερθεί στην Έδεσσα, όπου αύριο το πρωί και στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της αθλήτριας

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας αποχαιρέτησε της 22χρονη αναφέροντας σε ανακοίνωσή του:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 22 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της.

Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα. Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».

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