Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε

Πότε θα γίνει η αποκάλυψη

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Αυτοκινητο
Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο Nissan PIXO ξεκίνησε
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Το νέο μικρό, 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης της Nissan έρχεται στην Ευρώπη, φέρνοντας την πιο φρέσκια πρόταση στην σύγχρονη αστική μετακίνηση. Και σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Nissan αποκαλύπτει το όνομά του: PIXO.Καλωσορίζουμε λοιπόν το All-New Nissan PIXO.Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, για τους Ευρωπαίους οδηγούς, το PIXO έρχεται να ξεχωρίσει με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, δίνοντας νέα πνοή στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών μοντέλων.

Μικρό σε διαστάσεις, αλλά με έντονη προσωπικότητα, το PIXO αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στην ολοένα και διευρυνόμενη γκάμα της Nissan. Σχεδιασμένο για την καθημερινή ζωή στην πόλη, συνδυάζει compact διαστάσεις, προηγμένη τεχνολογία και τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Nissan, κάνοντας την καθημερινή οδήγηση πιο εύκολη, ευέλικτη και απολαυστική.

Με το νέο PIXO, η Nissan επιστρέφει δυναμικά στην κατηγορία Α, ανοίγοντας έναν νέο, ρεαλιστικά προσιτό δρόμο για την ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη. Η πλήρης αποκάλυψή του θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2026.

 

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