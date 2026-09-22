Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου

Ραγδαία μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Τρίτη, με το σκηνικό να αλλάζει απότομα και τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση. Το ψυχρό μέτωπο που διασχίζει τη χώρα φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, η πτώση της θερμοκρασίας θα φτάσει έως και τους 8 βαθμούς, μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών.

Ενδεικτικά, σε περιοχές όπου χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 33 βαθμούς, σήμερα η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 25-27 βαθμούς.

Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι σε αρκετές περιοχές

Παράλληλα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε αργά το βράδυ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με αυτό, επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (22-09-2023)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια) και τις Σποράδες από τις πρώτες ώρες κατά διαστήματα.

Στη Χαλκιδική από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Στην Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) από τις πρωινές ώρες κατά διαστήματα.

Την Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στην:

Ήπειρο

τη Δυτική Στερεά

την Ανατολική Μακεδονία

τη Θράκη

την Πελοπόννησο

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη και θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα έχουν διάρκεια τουλάχιστον 24 ώρες.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι το ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και μπορεί να πέσουν έως και 60 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 26 βαθμούς.

Πώς εξελίσσεται ο καιρός την Τετάρτη

Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα περιοριστούν γρήγορα στο Αιγαίο και την Κρήτη και θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται περίπου στους 23-26 βαθμούς, ενώ στα ορεινά αναμένονται ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.