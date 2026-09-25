Τζολί: Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο LA για περίπου 24 εκατ. δολάρια

Η Τζολί μετακόμισε στο σπίτι έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Πιτ

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Η ιστορική κατοικία της Αντζελίνα Τζολί στο Λος Άντζελες πέρασε σε νέο ιδιοκτήτη, με την ηθοποιό να ολοκληρώνει την πώληση του ακινήτου της στο Λος Φελίζ έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η 51χρονη σταρ είχε διαθέσει την έπαυλη προς πώληση τον περασμένο Μάιο, ζητώντας αρχικά 29,85 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά, περίπου πέντε μήνες αργότερα, το ακίνητο άλλαξε χέρια σε χαμηλότερη τιμή. Η Τζολί είχε αγοράσει την κατοικία το 2017, καταβάλλοντας τότε 24,5 εκατομμύρια δολάρια.

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Το εντυπωσιακό κτήμα εκτείνεται σε περίπου δύο στρέμματα και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια. Η αξία του, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο μέγεθος και τις ανέσεις του, καθώς πρόκειται για ένα ακίνητο με σημαντική ιστορία στο Χόλιγουντ. Στο παρελθόν είχε αποτελέσει κατοικία του διάσημου σκηνοθέτη Σεσίλ Μπ. ΝτεΜιλ.

Στους χώρους της έπαυλης περιλαμβάνονται ένας ξενώνας που λειτουργεί και ως στούντιο, με δική του περιφραγμένη είσοδο, πισίνα περίπου 12 μέτρων, ξεχωριστό κτίσμα δίπλα στην πισίνα, γυμναστήριο και ανεξάρτητο γκαράζ. Όπως έχει αναφερθεί, στο υπόγειο υπάρχουν επίσης χώροι που προορίζονταν για το προσωπικό της κατοικίας.

Το σπίτι περιβάλλεται από μεγάλα, παλαιά δέντρα, εξασφαλίζοντας αυξημένη ιδιωτικότητα στους ενοίκους. Παράλληλα, προσφέρει πανοραμική θέα προς τους λόφους του Χόλιγουντ, την περίφημη επιγραφή «Hollywood» και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ.

Η κατοικία σχεδιάστηκε το 1913 από τον αρχιτέκτονα Μπ. Κούπερ Κόρμπετ, ενώ ο ΝτεΜιλ την απέκτησε τρία χρόνια αργότερα, το 1916. Η οικογένειά του παρέμεινε ιδιοκτήτρια του ακινήτου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η Τζολί είχε μετακομίσει στην έπαυλη περίπου έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ Πιτ. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2016, ύστερα από περίπου δύο χρόνια γάμου και σχεδόν 11 χρόνια κοινής πορείας. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Η ίδια είχε αναφέρει στο παρελθόν πως σκόπευε να φύγει από το Λος Άντζελες όταν τα δίδυμα παιδιά της θα ενηλικιώνονταν. Με τον Νοξ και τη Βιβιέν να έχουν πλέον συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια τον Ιούλιο, η πώληση της συγκεκριμένης κατοικίας φαίνεται να συνδέεται και με εκείνα τα σχέδια.

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ANGELINA JOLIE
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