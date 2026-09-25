Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα δραστηριότητα που έκανε με την κόρη της, Ξένια

Η μικρή έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον και για τα βιβλία

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Μια νέα δραστηριότητα μαζί με την κόρη της, Ξένια, δοκίμασε πρόσφατα η Κατερίνα Καινούργιου, απολαμβάνοντας μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή με τη μικρή της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από τη σημερινή εκπομπή της πως πήγε τη μικρή σε ένα πρόγραμμα για παιδιά που συνδυάζει τη μουσικοκινητική με δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα παιδιά εξερευνούν τις αισθήσεις τους.

«Είναι ουσιαστικά ένα σύστημα του εξωτερικού που το έχουν φέρει τώρα και στην Ελλάδα και υπάρχουν διάφορα σημεία που το κάνουν. Είναι για παιδάκια που αρχίζουν πρώτα και κάνουν μουσικοκινητική, ανακαλύπτουν τις αισθήσεις τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

 

Κατερίνα Καινούργιου: «Ο άντρας μου θέλει από τώρα κι άλλο παιδί»

Η ίδια φαίνεται πως αναζητά συνεχώς νέες εμπειρίες που μπορεί να μοιραστεί με την κόρη της, καθώς η Ξένια μεγαλώνει και αρχίζει να συμμετέχει σε περισσότερες δραστηριότητες.

Με αφορμή, μάλιστα, τη συνέντευξη της Χριστίνας Φλαμπούρη και το νέο της βιβλίο «Οι 7 κορυφές», η Κατερίνα Καινούργιου έκανε ακόμη μία προσωπική αναφορά στη μικρή της.

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα πάντα για τη βάπτιση της Ξένιας

Όπως αποκάλυψε, πήρε το βιβλίο στο σπίτι, καθώς θέλει να το διαβάσουν μαζί. Η Ξένια βρίσκεται πλέον στη φάση που αρχίζει να δείχνει ενδιαφέρον για τα βιβλία και ιδιαίτερα για τις εικόνες και την εικονογράφησή τους.

«Μου το άφησε στο καμαρίνι χθες και το πήρα σπίτι, γιατί τώρα είμαστε στη φάση που λίγο διαβάζουμε και κάπως της αρέσει που βλέπει τις ωραίες εικόνες. Έχει και πολύ ωραία εικονογράφηση», είπε.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια στάθηκε σε ένα σημείο του βιβλίου όπου οι μαμάδες πηγαίνουν μαζί για ορειβασία και περίπατο, σχολιάζοντας με χιούμορ πως δεν θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί τον εαυτό της σε μια τέτοια δραστηριότητα.

«Μου άρεσε και αυτό που πάνε όλες μαζί οι μαμάδες για ορειβασία και περίπατο. Με φαντάζεσαι; Ποτέ», ανέφερε γελώντας.

Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου συνέχισε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος, εξηγώντας πως ακόμη και η ιδέα να βρεθεί με την Ξένια σε ορειβατικό μονοπάτι, έχοντας τη μικρή στο μάρσιπο, θα ήταν περισσότερο απαιτητική για την ίδια παρά για το παιδί.

«Τώρα να την έχω στο μάρσιπο και να πηγαίνω ορειβασία, νομίζω εγώ θα τα παίξω πιο πολύ από το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

 

Η καθημερινότητα με την κόρη της φαίνεται πως έχει γεμίσει την Κατερίνα Καινούργιου με νέες μικρές συνήθειες και δραστηριότητες, με την ίδια να μοιράζεται πλέον όλο και περισσότερες στιγμές από αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της.

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KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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